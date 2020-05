Naomi Campbell arriba als 50 i continua volent donar guerra

En la curta distància, més que el seu físic interminable, hi ha alguna cosa de Naomi Campbell, que avui arriba als 50, que impressiona i és una veu greu que sap modular com un doblador de cine igual que sap perfectament com treure-li tot el partit del món al seu físic amb una càmera a davant. Un la recorda en una suite de l'hotel Arts de Barcelona fa uns anys, a l'estiu del 2001, quan es va entossudir a muntar un xou al Palau Sant Jordi que unia moda i música en recolzament de la Fundació del que va ser el seu gran amic Nelson Mandela, que per cert no va poder acudir a Barcelona. Ella i la seva electricitat omplien tota l'habitació.





Titulars escandalosos

La model i empresària britànica arriba a aquesta barrera dels 50 amb un acreditat currículum d'escàndols i polèmiques. «Sí, reconec que de vegades tinc un caràcter difícil», ha arribat a dir en alguna ocasió, però també convertida en tota una icona, primer de la bellesa i l'exotisme que va explotar als anys 80 i després d'una lluita tenaç per la visibilitat de la gent negra, per qui també ha sigut premiada en més d'una ocasió. El 1988 va ser portada de l'edició francesa de la revista 'Vogue', la primera model negra a fer-ho.Una imatge seva de fa uns mesos, abans que l'allau de la pandèmia comencés a Occident, equipada amb una granota blanca, mascareta i guants i estirant la seva maleta de rodes per la terminal d'un aeroport va fer la volta al món. Molts la van qualificar llavors d'exagerada. Al final el que va resultar és previnguda.La Campbell s'instal·la en els 50 sota el signe de la pandèmia i no hi haurà una gran celebració. Segur que rep un munt de trucades del firmament de la moda, com la seva amiga Donatella Versace, i de molts dels fotògrafs que l'han ajudat a ser qui és, com Mario Testino.Fa un temps, de totes maneres, que va fer un gir a la seva vida professional. La model inaccessible, capritxosa i diva, la que va ser catalogada com la deessa de banús allà cap als 80, va obrir una finestra al seu dia a dia amb el seu propi canal de Youtube, en el qual parla des d'art africà fins a les seves rutines i cures de bellesa o de la seva alimentació, més aviat escassa tot s'ha de dir.La dona que fa tronar i ploure, la rebel que va obrir camí per a les dones negres a les passarel·les, que no es va cansar de denunciar situacions racistes cada vegada que va tenir un altaveu i seguretat per fer-ho, segueix en actiu quan moltes altres de la seva generació que les revistes van convertir en icones han d'acontentar-se amb veure les portades que van protagonitzar en els àlbums de fotos familiars. Vol seguir al peu del canó, com li explicava recentment al 'The Sunday Times'. De fet, entre d'altres, ara protagonitza la campanya de rellotges de Chanel. I en aquests últims anys ha pujat a la passarel·la en alguna ocasió especial, ella que ha desfilat per a totes les marques de luxe.Campbell va néixer el 1970 a Streatham, al sud de Londres, on es va criar amb les seves ties i àvies mentre la seva mare, jamaicana, i ballarina de professió, recorria Europa fent gires. Podria dir-se que la seva etapa professional va començar quan tenia tan sols 10 anys, quan va aparèixer al videoclip 'Is this Love' de Bob Marley. Amb 15 ja era una jove promesa per al món de la moda.Igual que portades, Campbell ha donat titulars escandalosos. Va arribar a estar en cerca i captura després d'atacar per l'esquena el conductor que la portava en el seu vehicle i després fugir. Va ser condemnada a treballs comunitaris per agredir al seu agent personal i més endavant la seva majordoma, hi va haver un temps en què va abusar de les drogues... Nòvios tampoc n'hi han faltat, des del 'bailaor' Joaquín Cortés, amb qui es va relacionar als 90, l'actor Leonardo Di Caprio, el boxejador Mike Tyson, Adam Clayton –component del grup musical U2–, el xeic Badr Jafar, el magnat de la Fórmula 1 Flavio Briatore i l'actor Robert de Niro.Han passat set anys des que Campbell posés punt final a la seva relació amb l'empresari rus Vladislav Doronin. Des d'aleshores, se l'ha relacionat amb l'actor Michael Fassbender o amb l'amo de la tabaquera Philip Morris International, dues relacions mai confirmades. En els últims anys, la 'top' va reconèixer la seva relació amb el raper britànic Skepta i, el 2019, van sonar amb força els rumors de relació amb el jove component del grup One Direction Liam Payne, 25 anys més jove que ella.