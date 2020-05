La mort d'una popular lluitadora japonesa desencadena les crítiques al ciberassetjament

La mort de la popular lluitadora japonesa professional Hana Kimura, criticada per alguns usuaris de xarxes socials durant el seu pas pel programa de telerealitat 'Terrace House', ha aixecat una onada de reaccions contra el ciberassetjament, a què s'ha afegit aquest dilluns el portaveu del govern nipó.

Tot i que no s'ha anunciat oficialment el motiu de la seva mort, Kimura, de 22 anys, va publicar a les xarxes socials el mateix dissabte en què es va anunciar la seva mort una fotografia d'ella al costat d'un gat, acompanyada d'un missatge que deia: «T'estimo, tingues una vida llarga i feliç. Ho sento».

Segons van confirmar fonts pròximes al cas a l'agència local Kyodo, Kimura era objecte de ciberassetjament durant la seva participació en l'actual temporada del programa japonès de popularitat internacional 'Terrace House', distribuït per la plataforma de continguts Netflix.

«És important instruir els usuaris d'internet que no han de fer crítiques ofensives i calúmnies», va dir aquest dilluns el cap de gabinet del govern nipó, Yoshihide Suga, al ser preguntat en roda de premsa per aquesta mort.

Suga va assenyalar que la regulació dels comentaris ofensius és responsabilitat dels proveïdors de les mateixes xarxes socials i va indicar que l'Executiu nipó va formar el mes passat un equip de treball per «prendre les mesures apropiades» davant d'infraccions a internet.

Des que la lliga japonesa femenina de lluita lliure Stardom va informar de la mort dissabte passat, les mostres de condol i recolzament per les xarxes socials cap a la jove s'han multiplicat.

«Tots heu de despertar... Aquestes són persones reals. No només personatges en una sèrie de televisió, pel·lícula o el que sigui. Tràgic. Descansa en pau, Hana. Te n'has anat massa aviat», va tuitejar la lluitadora professional de WWE Dakota Kai.

Stardom, que va demanar respecte i temps per «processar les coses» a l'anunciar la mort, va definir aquest diumenge per les xarxes socials Kimura com «divertida, carismàtica i veritablement amable».

«Segurament Hana està mirant avall i somrient davant tot l'amor. Sigueu amables els uns amb els altres», va destacar el missatge publicat pel compte de Stardom.

El compte oficial de 'Terrace House', un exitós programa amb diverses temporades del repartiment del qual Kimura continuava sent part, va expressar per Twitter el seu condol a la família i va anunciar que l'estrena del pròxim episodi, programat per a aquest dilluns, va ser cancel·lada.

L'elaboració de nous episodis del programa, on sis joves conviuen en un apartament i s'estudien les relacions entre ells, ja estava parada a causa de la pandèmia de la Covid-19, cosa que va portar els participants a tornar a casa seva.