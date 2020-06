JK Rowling, acusada de transfòbia a Twitter

L'escriptora britànica JK Rowling ha estat acusada de transfòbia a Twitter després de donar a entendre en un comentari que només les dones menstrúan, la qual cosa ha indignat a grups que consideren aquesta perspectiva discriminatòria. La creadora de la saga literària de Harry Potter ha estat titllada a més de "feminista radical que exclou als trans" (TERF, en anglès) per defensar que el sexe biològic de les persones és real i "no una il·lusió".



Tot va començar quan el passat dissabte va compartir un enllaç a un article titulat "Opinió: Creant un món post-COVID-19 més igualitari per la gent que menstrúa" i va ironitzar que "aquesta gent que menstrúa" "sol tenir un nom", en al·lusió a la dona. Aquest comentari va ser considerat per alguns usuaris i organitzacions com a discriminatori cap a altres persones que també poden menstruar, com la gent transgènere o de gènere no binari, i també cap a les dones que per algun motiu no tenen la menstruació.



Després del tuit inicial, l'autora, que té 14,5 milions de seguidors a la xarxa social, va procedir a explicar la seva posició respecte el sexe i gènere, la qual cosa va augmentar la controvèrsia. Rowling va dir que respecta "el dret de tota persona trans a viure de qualsevol manera que senti com a autèntica i còmoda" però alhora va reivindicar que la seva pròpia vida ha estat marcada "pel fet de ser dona", amb totes les conseqüències que això implica i que, al seu parer, difereixen de les experiències d'altres col·lectius.





If sex isn't real, there's no same-sex attraction. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn't hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

"La idea que les dones com jo -que hem estat empàtiques amb la gent trans durant dècades, sentint afinitat perquè són vulnerables de la mateixa manera que les dones, és a dir, a la violència masclista- 'odien' a les persones trans perquè pensem que el sexe és real i té conseqüències vitals, és una ximpleria", va afirmar."Si el sexe no és real, no hi ha atracció cap al mateix sexe. Si el sexe no és real, la realitat viscuda de les dones a nivell global s'esborra. Conec i estimo a les persones trans, però esborrar el concepte de sexe elimina la capacitat de moltes persones de parlar de les seves vides de manera significativa. No és odi dir la veritat", va escriure.Altres usuaris van criticar que Rowling, que ha opinat anteriorment sobre l'assumpte de la diferenciació entre les dones i les persones transgènere, se centrés en aquest tema quan el món està bolcat en les protestes per la mort de l'afroamericà George Floyd a les mans de la policia el 25 de maig als Estats Units.