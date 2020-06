Pedro Sánchez i Miley Cyrus s'intercanvien tuits per lluitar contra la Covid-19

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost directament per Twitter a la cantant Miley Cyrus, que en un missatge en aquesta xarxa social va demanar a Espanya unió amb altres països europeus per lluitar contra el Covid-19 i el seu "impacte desproporcionat en les comunitats marginades".



L'artista ha demanat al president del govern espanyol que s'uneixi al moviment Global Citizen per lluitar contra el Covid-19 i el seu "impacte desproporcionat" en les comunitats marginades, "especialment en les comunitats de color".





Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon? #GlobalGoalUnite?? — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 13, 2020

Sánchez ha respost que l'unitat i la resposta multilateral "és l'únic camí a seguir per no deixar que ningú es quedi enrere" en la lluita contra el coronavirus.En aquest sentit ha assegurat que Espanya "és colíder" en iniciatives com l''ACT-Accelerator' per "aconseguir un accés equitatiu a les vacunes, tractaments i diagnòstics" per combatre el coronavirus."El nostre és un fort compromís, Miley. La unitat i la resposta multilateral és l'únic camí a seguir per no deixar que ningú es quedi enrere. #GlobalGoalUnite", ha tuitejat Sánchez.La cantant nord-americana ha recordat que Espanya es va solidaritzar amb el 'Black Lives Matter' als Estats Units, per la qual cosa ha demanat "seguir units" per lluitar contra el coronavirus. "Per favor, uneix-te a nosaltres Pedro Sánchez. #GlobalGoalUniteCírculo", ha dit.La iniciativa Global Citizen fa una crida a "treballar junts" per garantir un "accés global, just i igualitari" a les proves i tractaments contra el coronavirus.