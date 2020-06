Un empresari català va pagar la meitat del viatge de noces de Felip i Letizia

El diari britànic The Telegraph assegura que un empresari català, Josep Cusí, intím amic i testaferro del rei emèrit Joan Carles I, va pagar 269.000 dels 467.500 dòlars que va costar el viatge de noces de Felip i Letizia. El viatge els va portar, el maig de 2004, a luxosos establiments de Jordània, les illes Fijii, Samoa, Cambodja, Califòrnia i Mèxic. En un article signat per James Badcock, es recorden les investigacions obertes contra Joan Carles pel cobrament de presumptes comissions irregulars de l'Aràbia Saudita o per la venda del Banco Zaragozano al britànic Barclays.

Josep Cusí Ferret (Barcelona, 1934) és amic de Joan Carles I des de principis dels anys 70. Abans, havia participat en diverses expedicions de Jacques Costeau com a submarinista, va ser un destacat campió de tir (va arribar a ser instructor de tir el plat del dictador Francisco Franco) i jugador internacional de waterpolo. Però l'esport que le va unir al rei va ser la vela. Primer van com a rivals i més tard com armador navegant dels diversos vaixells Bribón, amb els quals el monarca va competir en nombroses regates al llarg dels anys.