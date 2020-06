Els Rolling Stones adverteixen a Trump amb una demanda si utilitza les seves cançons

El grup musical Rolling Stones ha advertit al president dels Estats Units, Donald Trump, que no utilitzi les seves cançons en els seus mítings i que, si continua fent-ho, haurà d'enfrontar-se a accions legals.



Un comunicat de la banda, publicat per la premsa nord-americana, diu que ha posat ja l'assumpte en mans del seu equip legal i que estan en contacte amb l'associació internacional que protegeix els drets d'autor, BMI, perquè no continuï l'ús no autoritzat per part de Trump de les seves cançons.



La campanya de Trump va utilitzar la cançó 'You Ca't Always Get What You Want' en el seu últim míting de Tulsa, a Oklahoma, encara que ja ho va fer una primera vegada en un míting de 2016.



"Aquesta podria ser l'última vegada que el president Donald Trump utilitza cançons dels Stones", diu un comunicat de la banda citat pel diari 'Deadline', especialitzat en informacions sobre Hollywood i el món de l'entreteniment.



"Malgrat les directives de cessament i desistiment de Donald Trump en el passat, els Rolling Stones estan prenent mesures addicionals per tal d'impedir que utilitzi les seves cançons en el futur en qualsevol de les seves campanyes polítiques", adverteixen. "L'equip legal dels Stones està treballant amb BMI. BMI ha notificat a la campanya de Trump en nom dels Stones que l'ús no autoritzat de les seves cançons constituirà una violació del seu acord de llicència. Si Donald Trump ignora l'exclusió i persisteix, s'enfrontarà a una demanda per reproduir música de manera no autoritzada".



En un tuit del 2016, la banda ja va dir que no feien costat a Donald Trump

No és la primera vegada que el president Donald Trump té problemes per utilitzar cançons en els seus mítings i de manera no autoritzada pels autors.La família de, mort l'any 2017 per sobredosi, va advertir al president Trump que no utilitzés 'I Won't Back Down' en el míting de Tulsa. En un tuit la família de Petty va considerar que, a més de no haver estat autoritzat, el cantant mai hauria volgut que la seva cançó fos utilitzada "en una campanya d'odi".