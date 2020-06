Rosalía torna a presumir de manicura personalitzada

Rosalía ja és una més del clan Kardashian-Jenner i aquest cap de setmana així ens ho ha demostrat amb una sèrie de vídeos a la mansió de Kylie Jenner sent partícip d'una festa privada de la família. La cantant de Sant Esteve Sesrovires està triomfant a nivell planetari i té una peculiaritat única i cridanera que ve «de la mà» de les seves ungles. El seu nou 'nail art' promet, de nou, no deixar indiferent a ningú i es presenta en tonalitats d'allò més vistoses.





Tot i que–amb Travis Scott– és el 'single' que més sona ara mateix. Si fa poc ens mostrava l'amor que sentia per aquest treball en forma de collar d'or i brillants, ara torna a recordar com d'important està sent per a ella a través de la seva manicura. En mida XXL, amb un 'degradé' de colors grocs i taronja, el logo (TKN) es queda centrat enmig de color plata per convertir-se en la part estrella d'aquest (nou) disseny. La forma punxeguda ha tornat per recordar-nos que aquest tipus de manicura és la favorita de «la Rosalía».