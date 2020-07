El raper Kanye West anuncia la seva candidatura a la presidència dels Estats Units

El raper Kanye West va anunciar aquest dissabte, Dia de la Independència dels Estats Units, que presentarà la seva pròpia candidatura per a la presidència del país, després d'haver recolzat en anteriors a l'actual mandatari i candidat a la reelecció, Donald Trump.

"Ara hem de complir la promesa dels Estats Units en confiar en Déu, unificar la nostra visió i construir el nostre futur. Em postulo per a president dels Estats Units", va anunciar el músic en les seves xarxes socials amb el lema '2020 VISION'.

No és la primera vegada que West, afroamericà de 43 anys i segons la revista 'Forbes' l'estrella millor pagada aquest 2020, especula sobre la seva incursió en la política, però l'avís d'aquest dissabte és el més ferm fins avui.

A més, el dia triat no és casual, perquè el 4 de juliol és la festivitat política més important dels EUA, que celebra la Declaració d'Independència del país.

De moment l'equip del raper i productor no ha donat més detalls sobre la notícia ni sobre els passos que es donaran per a materialitzar una candidatura real, que tampoc ha deixat clar si serà com a independent o en les files d'algun partit polític.

En els últims anys West ha estat un ferm defensor de les polítiques i la figura de Trump, a qui va visitar en 2018 durant una reunió a la Casa Blanca per a conversar sobre la violència i el sistema penitenciari dels Estats Units.

Lluint amb una gorra vermella amb el lema 'Make America Great Again', el cèlebre músic va qualificar llavors d'heroi al president estatunidenc i li va donar les gràcies per fer-li sentir "com Superman".

Posteriorment, l'any 2019, va tornar a repetir el seu objectiu d'accedir a la presidència estatunidenca durant les entrevistes promocionals del seu disc religiós 'Jesus is King', encara que va situar la contesa el 2024. "Quan em postuli per a president en 2024 haurem creat tantes ocupacions que no postularé, caminaré", va assegurar.

Ara, després de l'anunci de la seva candidatura presidencial, West haurà de concretar si té un equip de campanya i, si en cas d'alinear-se amb els principis polítics que ha defensat, seria un rival de Trump, la nominació del qual pel Partit Republicà es dóna per segura.

La reacció més sonada davant l'anunci de West ha estat la de l'empresari Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, qui ha indicat que "compta amb tot el seu suport".