L'actriu Naya Rivera («Glee») desapareix en un llac

L'actriu nord-americana Naya Rivera, d'origen porto-riqueny i una de les cares més reconegudes de la sèrie de televisió 'Glee', està desapareguda des de la tarda de dimecres després de caure a l'aigua en un llac pròxim a Los Angeles, van indicar les autoritats.

La policia de Ventura, un comtat al nord de la ciutat californiana, ha interromput fins al matí de dijous les tasques de recerca i rescat de l'actriu, que van començar després de rebre una trucada d'emergència hores després que llogués una embarcació d'esbarjo juntament amb el seu fill al llac Piru.

D'acord amb mitjans de comunicació locals, i segons recull Efe, els passatgers d'una segona embarcació van trobar el fill de Rivera, de 4 anys, sol i adormit al barco amb una armilla salvavides.

Pel que sembla, el menor estava il·lès i va comentar a les autoritats que va sortir a nedar amb la seva mare però ella no va tornar.



Operatiu de recerca

A l'embarcació llogada es va localitzar una segona armilla salvavides per a adults sense utilitzar, segons els primers informes.

Malgrat utilitzar helicòpters, drons i equips de busseig, els equips de rescat no han aconseguit trobar el parador de Rivera al llac Piru, un reserva de 500 hectàrees, i continuaran amb la recerca «quan surti el sol».

Rivera és molt coneguda pel seu paper com a Santana López en la popular sèrie musical 'Glee' (2009-2015), i també ha figurat en els crèdits del xou televisiu 'Devious Maids' i del film de terror 'At the Devil's Door' (2014).