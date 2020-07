L'home més vell de Catalunya mor als 110 anys a Blanes

L'home més vell de Catalunya, i també de l'estat espanyol, ha mort aquest dilluns als 110 anys, segons informa l'Ajuntament de Blanes (Selva). Faltaven només tretze dies perquè Joaquim Illas Illas, conegut carinyosament com 'en Falet', complís 111 anys. L'ajuntament remarca que cada 26 de juliol aquest veí de Blanes celebrava l'aniversari rebent nombroses mostres d'estima i felicitació i l'any passat, a banda de l'alcalde, també el va felicitar personalment el president de la Generalitat Quim Torra. Joaquim Illas residia amb la seva família al centre de Blanes. La dona més gran de Catalunya i de l'Estat té 113 anys, resideix a Olot i va superar la covid-19.

Segons l'ajuntament, 'en Falet' no representava ni de bon tros l'edat que tenia, i menys encara quan rememorava algun retall d'història amb tota claredat o donava la seva opinió sobre qualsevol tema. Només n'hi havia una que defugia tractar de manera taxativa: la política. Un assumpte que eludia argumentant que havia viscut dues dictadures, dues monarquies i una república, i referint-se a la Guerra Civil com "un disbarat".

Va néixer al carrer Roig i Jalpí, en una escaleta al costat mateix de la casa on va viure els seus darrers anys, i el seu sobrenom li devia a son pare, que es deia Rafel, però a qui tothom s'hi adreçaven com 'Rafelet' o 'Falet'.

Joaquim Illas i Illas era el més gran de quatre germans i el seu primer ofici va ser en una espardenyeria (com el seu pare, que també treballava de pescador), una indústria que llavors era molt important a la vila. També va treballar set anys al taller mecànic de la fàbrica de Can Tosas, així com en un altre negoci més petit. Quan la feina va escassejar, va haver de marxar a França per treballar durant un any a Burdeus, on va fer reparacions de vaixells com a torner.

Pels volts de l'any 1950, després que durant molts anys havia estat treballant en fàbriques i tallers, Joaquim Illas va decidir dedicar-se de ple a la botiga familiar, on un dels puntals era la seva dona. Fa temps que a Blanes se'l coneix per haver arribat a una edat tan longeva, però la seva popularitat va augmentar encara més a partir del 2014 quan l'Ajuntament de Blanes el va escollir perquè fos el pregoner de la Festa Major, després que es va fer una petició popular unànime al consistori perquè així fos.