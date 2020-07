Mor als 57 anys Kelly Preston, actriu de «Jerry Maguire» i dona de John Travolta

Kelly Preston, actriu coneguda pels seus papers en pel·lícules tan populars com Los gemelos golpean dos veces o Jerry Maguire, i esposa del també actor John Travolta, ha mort als 57 anys. "En el matí del 12 de juliol de 2020, Kelly Preston, estimada esposa i mare, va morir després d'una batalla de dos anys contra el càncer de pit", va anunciar la família en un comunicat en què demanen "privacitat" per superar aquest moment.

El mateix John Travolta, espòs de Preston, va confirmar a través de les xarxes socials la mort de l'actriu. "Ha lluitat de valent amb l'amor i el suport de molts. La meva família i jo estarem sempre molt agraïts als metges i les infermeres de tots els centres mèdics que l'han ajudat, així com amb els seus amics i éssers estimats que han estat al seu costat. L'amor i la vida de Kelly sempre seran recordats ", ha escrit l'actor.

En el comunicat, a més, Travolta ha anunciat que es retirarà un temps de l'activitat pública per dedicar-se exclusivament a la seva família. "Em prendré un temps per estar amb els meus fills que han perdut la seva mare. Així que us demano disculpes per endavant si no teniu notícies nostres per un temps, conclou.

Amb més de setanta treballs al currículum com a actriu, Kelly Preston va debutar amb petits papers en sèries com Hawaii 5-0, Capitolio o The Renegades. El salt al cinema el va fer el 1983, amb Al filo de la medianoche, una cinta protagonitzada per Charles Bronson.

Entre els seus treballs destaquen títols com S.O.S. Equipo azul (1986), Los gemelos golpean dos veces (1988), Jerry Maguire (1996), Abierto hasta el amanecer (1996), Entre el amor y el juego (1999) y Campo de batalla: La Tierra (2000) . La seva última cinta va ser la pel·lícula Gotti, cinta sobre la màfia protagonitzada pel seu marti, John Travolta, el 2018.