Naya Rivera es va ofegar per salvar el seu fill

La mort de Naya Rivera, l'actriu de la sèrie musical 'Glee', el cos de la qual va ser trobat dilluns en un llac de Califòrnia, es va deure a un ofegament accidental, segons han informat les autoritats. Pel que sembla, l'artista va aconseguir salvar el seu fill de 4 anys, Josey, que abans d'enfonsar-se va aconseguir pujar al barco que havien llogat.

Rivera, de 33 anys, va desaparèixer dimecres passat després de llogar un bot amb el petit per passar un dia de festa. El seu cos va ser trobat flotant al llac Piru, al nord-oest de Los Angeles. El metge forense del comtat de Ventura li va practicar una autòpsia i va confirmar la seva identitat a partir de registres dentals.

Corrents traïdors



En l'examen no va trobar «ferides traumàtiques» ni la presència d'alcohol o drogues. «La causa de mort és ofegament. La forma de mort va ser accidental», indica l'informe. El xèrif del comtat de Ventura, Bill Ayub, ja havia avançat dilluns que no hi havia senyals de suïcidi o homicidi, i que va podia haver mort a causa dels traïdors corrents de l'embassament.

Unes tres hores després que llogués l'embarcació, el nen de 4 anys va ser trobat sol, adormit dins del bot, a la deriva. Va dir als investigadors que la seva mare l'havia ajudat a pujar a l'embarcació abans de desaparèixer.

Homenatge d'estrelles



Estrelles de Hollywood van retre homenatge a Rivera, inclosos antics companys de repartiment a 'Glee', que es van trobar a la vora del llac dilluns. Chris Colfer va dir que Rivera «va dir la veritat al poder amb aplom i intrepidesa», mentre que Jane Lynch va escriure a Instagram: «Descansa, dolça Naya. Eres una gran força». L'actriu Viola Davis, guanyadora de l'Oscar, va escriure: «Oracions per a la família de Naya Rivera. Podem tornar a començar el 2020? Ha sigut una pèrdua massa gran».

Rivera va interpretar l'estudiant de secundària Santana López a 'Glee', l'elenc de la qual ja havia sigut colpejat per la tragèdia abans. El 2018, l'actor Mark Salling, Puck a la sèrie, es va suïcidar abans de ser condemnat per possessió de pornografia infantil, mentre que el canadenc Cory Monteith (Finn) va morir el juliol del 2013 per una sobredosi de drogues i alcohol.