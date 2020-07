Dani Rovira celebra el final de les sessions de 'quimio' amb humor: «Pèrdua de cabells i cap d'hipopòtam»

Arxiu particular

Dani Rovira ha volgut compartir una molt bona notícia amb tots els seus seguidors. L'humorista ha anunciat a les xarxes socials que ha finalitzat el tractament de quimioteràpia que va iniciar fa quatre mesos, quan va revelar que pateix un limfoma de Hodking. Amb el seu habitual sentit de l'humor, ha parlat de les seqüeles que pateix i ha avançat quin serà el següent pas en la seva lluita contra el càncer.



«¡S'ha acabat la QUÍMIO! 8 sessions i 4 mesos entre pit i esquena», comença dient en un extens missatge que acompanya amb una fotografia en què apareix posant amb una careta d'hipopòtam. Així mateix, revela alguns dels canvis que ha notat al seu cos després de sotmetre's al tractament: «Pèrdua de cabells, les venes dels braços dures com brides i cap d'hipopòtam (d'aquesta última no me'n van comentar res).» «Si a algú més li ha passat això, que m'escrigui, i si en som quatre, ja podem organitzar un Tragabolas.





D'altra banda, Rovira explica que li queden 18 sessions de radioteràpia, una cada dia, que començarà a afrontar aquesta mateixa setmana. «Tot i que els limfomes han desaparegut, els metges ho han decidit així per cauteritzar i per precaució», explica l'actor, que afronta amb optimisme aquesta nova fase: «A mitjans d'agost, aquest malson s'haurà acabat i podré reprendre de nou 'la normalitat' si és que hi ha alguna cosa normal ja en aquest món».«Em queda l'última pantalla del videojoc... Tant de bo que quan acabi se'm posi cap de coala. M'agraden molt els coales», afegeix Rovira, que agraeix tot el carinyo que ha rebut des que va anunciar que pateix càncer: «Sou tants els que m'esteu curant...». Finalment, envia un missatge de força a totes aquelles persones que estan passant una situació similar a la seva: «Ànim als que esteu en la lluita. Tenim uns metges i un personal sanitari espectaculars en aquest país. La resta és estimar-se i deixar-se estimar».