Lola Ortiz de «Mujeres, hombres y viceversa»: «Guanyo més que un metge. Estic contenta»

Les noves professions s'estan consolidant A les nostres vides cada vegada més. El cas és que les 'influencers', que van aparèixer com una incògnita, són ara personatges d'enorme èxit empresarial, amb els sous que mouen molts dels rostres més populars de les xarxes socials. Lola Ortiz, popular pel seu pas per 'Mujeres, hombres y viceversa' i 'Supervivientes 2015', s'ha enfrontat a una entrevista sense censura feta per l'extronista Noel Bayarri en el seu canal de Mtmad. Gairebé com a germans, la canària ha parlat sense embuts de com viu el sexe al costat d'una dona, si té plans de maternitat o quants diners cobra mensualment. Això últim ha aixecat polèmica. Ortiz treballa com influencer gràcies als seus més de 600.000 seguidors en Instagram i el seu sou mensual aconsegueix xifres molt altes.



Els seus ingressos arriben a superar el d'un metge que pot guanyar entre 3.000 i 5.000 euros: "Cobro més que un metge. He començat a guanyar més ara. Estic molt contenta". La extronista té un desig i no és un altre que aconseguir la seva pròpia llar: "Em vull comprar una casa a Madrid, però al les afores".





Així mateix, li dona molta importància a la seva carrera com a psicòloga i té clar que la "monogàmia està destinada al fracàs", ja que en una parella "amb la qual comparteixes vida" durant molt de temps, s'acaba perdent el desig sexual.