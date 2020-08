Mor Humberto Janeiro, pare de Jesulín d'Ubrique

Humberto Janeiro ha mort aquest diumenge 9 de juliol després de portar gairebé tot el mes ingressat en un hospital de Jerez de la Frontera. Ha estat una notícia que ha deixat impactat a més d'un ja que es tracta del patriarca d'una família que s'ha anat afeblint amb el pas del temps i que ha estat protagonista de milions d'informacions de la premsa del cor.

Com bé sabem, Humberto Janeiro, després del divorci amb Carmen Bazán i algunes topades amb els seus fills, es va quedar apartat de la família fins que va descobrir de nou l'amor amb Camila Naranjo. Aquesta ha estat la persona que s'ha preocupat d'ell els últims anys de la seva vida i qui li ha donat tot el seu afecte en els moments més difícils per al patriarca.

Aquests últims dies sabíem que el seu estat de salut havia empitjorat considerablement i després de rebre la visita dels seus fills, sembla que Humberto Janeiro no ha aconseguit superar els problemes que li ha originat les úlceres que tenia a la cama a causa de la seva diabetis.

Com a pare de família sempre va voler el millor pels seus fills, però els enfrontaments amb ells per la mala gestió econòmica del patrimoni la família i els desacords amb la mare, Carmen Bazán, van fer que no tingués una bona relació amb ells en els seus últims anys de vida.