J Balvin té coronavirus i llança un avís a joves: «Penses que no et tocarà i a mi em va tocar bé dur»

J Balvin es recupera del coronavirus. El cantant colombià de reggaeton va ser un dels premiats en els 'Premios Juventud 2020', una cerimònia en la qual va participar des de casa per motius de seguretat i en la va obtenir cinc premis. En el seu discurs d'agraïment, l'estrella va revelar que va contreure la COVID-19 i que encara s'està recuperant de la malaltia que li va tocar "ben dur".



Després de rebre el premi al 'Vídeo amb el missatge més poderós (missatge social)' per la seva cançó Rojo, el cantant va connectar la seva càmera web i va confessar que la covid li ha colpejat de ple, i actualment està intentant recuperar-se en aïllament, cosa que no li està resultant gens fàcil.



"Em sento molt agraït. En aquest moment amb prou feines estic sortint de la covid", va explicar durant el seu discurs. "Han estat dies molt difícils i complicats. A vegades un pensa que no li tocarà, però a mi em va tocar. I em va tocar ben dur".



"Envio un missatge a tots els que em segueixen i a tota la joventut", continua el cantant. "Que es cuidin, que no es pensin que això és un acudit. El virus com a tal sí que existeix, i és molt perillós", va sentenciar Balvin fent al·lusió a les moltes teories conspiranoiques que asseguren que la covid no existeix i és una manipulació dels governs.





Todavía hay personas que creen que todo esto es para controlarnos ... Hasta que lo viven en carne propia o en alguno de sus familiares y se dan cuenta de la situación por la que estamos pasando ... @JBALVIN #coronavirusARV pic.twitter.com/E7tqVVFC50 — jorgefleites (@jorgefleites01) August 14, 2020

pel coronavirus a causa del nombre de contagis. Aïllat a la seva casa de Medellín després de donar positiu en COVID, J Balvin està fent tot el possible no sols per superar el virus sinó per evitar que d'altres passin per la seva mateixa situació. I els fans, ràpidament, li han mostrat el seu suport incondicional a les xarxes.