Dani Rovira guanya la batalla al càncer: «Estic curat!»

Dani Rovira ha passat els sis mesos més difícils de la seva vida. Quan els metges li van diagnosticar el mes de març passat un Limfoma de Hodgkin, en ple confinament pel coronavirus, no va ser fàcil per a ell, però ho ha aconseguit. L'actor malagueny acaba d'anunciar que està curat.



"Avui és el primer dia de la resta de la meva vida. Estic curat! Tot acaba i tot comença avui. Sis mesos de pujada a una de les muntanyes més dures a les quals m'he enfrontat, però a la fi vaig arribar al cim i, creieu-me, les vistes des d'aquí són precioses i reveladores", ha expressat l'actor en un missatge publicat a través de les seves xarxes socials.





L'intèrpret d'"Ocho apellidos vascos" ha volgut agrair a la seva família, amics i personal sanitari, fins i tot a les persones desconegudes que l'han animat, tot el que han fet per ell en aquests mesos tan difícils: "D'una manera o una altra, han alleujat i ajudat en la meva pujada a aquesta gran escarpada. L'ésser humà és, d'arrel, meravellós i he pogut comprovar-ho".En el seu missatge també li ha dedicat unes emotives paraules a la seva parella Clara Lago, la dona que ha estat en tot moment fent costat a l'actor: "Gràcies, companya, per compartir el pes de la motxilla, els avituallaments i per aquestes irrepetibles vistes. Gràcies per la llum en la nit i la cadira en el camí. I per no deixar-me anar...".Rovira tampoc s'ha oblidat de tots aquells que, com ell, s'han enfrontat a aquesta dura malaltia, tant els que van aconseguir superar-la, com els que no. "Va per tots els que continuen pujant serralades, i per tots els que, malgrat donar-ho tot, no ho van aconseguir. Estic enamorat de la vida. No sóc millor que ningú, però del que estic segur és que el Dani que ha arribat al cim és infinitament millor que el que fa un any feia plans sense importància. I va per tu, benvolgut amic, heroi i profeta. Gràcies per guiar-me, Pablo. El teu missatge i la teva lluita continua més present que mai", concloïa Dani en homenatge a Pablo Ráez, l'esportista i bloguer malagueny que va morir el 2017 a causa de la leucèmia.