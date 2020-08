El transformista manresà Karla Show participarà en un 'reality' sobre 'drag queens'

Karla Show preparant-se per a un espectacle, en una imatge d'arxiu |

Karla Show preparant-se per a un espectacle, en una imatge d'arxiu | Marta Pich

Juan Carlos Vázquez, el popular transformista manresà Karla Show, participarà en un 'reality show' sobre 'drag queens' que s'emetrà a partir de setembre a través de YouTube. En el programa, 10 'drag queens' lluitaran per alçar-se amb el títol de millor. Entre elles hi haurà la manresana Karla Show. Vázquez, un autònom de la pintura decorativa, té una llarga experiència sobre l'escenari amenitzant tota mena d'espectacles a còpia d'humor i respostes ràpides.

El concurs està totalment ideat i realitzat pels mateixos participants, amb aportacions de familiars i de fans i l'ajuda d'alumnes en pràctiques que donaran un cop de mà amb la imatge i el so i també amb la perruqueria. Cada setmana s'emetrà un capítol i hi haurà una expulsada. Les 10 'drag queens' conviuran juntes en una granja, on faran proves i hauran de bregar amb diversos animals mentre són enregistrades.

El rodatge del 'reality' va començar el passat 31 de juliol en una granja de la comarca del Bages, de la que no n'ha transcendit per ara el nom ni la ubicació. Segons han explicat alguns dels participants, la idea de fer el concurs va néixer fa anys, però era difícil trobar un moment en el que totes les 'drag queens' coincidissin. Aquest moment l'ha propiciat el confinament. El programa s'ha enregistrat entre juliol i agost i s'emetrà al setembre a través del canal The Farm's Queens.

A banda de la manresana Karla Show, també participen en el nou concurs Aaron Mars, Bárbara Trash, Coccó Roo, Estrella Xtravaganza, Kaos Lamorgue, Lily Polyester, Lucrecia Brigitte, Sílfide Drag i Wayúu Queen.



Juan Carlos Vázquez és un manresà atípic. Als 43 anys va trobar la seva gran passió: la Karla, la dona a la qual dona vida quan es transforma. Entre setmana és un pintor decorador que treballa pel seu compte i els caps de setmana es dedica a animar tot tipus d´esdeveniments –des de casaments, passant per inauguracions, fins a espectacles en clubs gais– i es converteix en la Karla, una dona exuberant que encomana el seu gran sentit de l´humor. Vázquez recordava en una entrevista a Regió7 el 2016 que ja de petit li agradava apuntar-se a tots els saraus, a fer teatre i a «vestir-me de Lola Flores, de vedet, d´artista...». Destacava que lluny de rebutjar-lo, «els companys mai s'havien rigut de mi, ni m'havien exclòs. Més aviat era l'ànima de la festa».

Els primers contactes de Vázquez amb els espectacles de transformisme van començar a principi dels anys 90, quan tenia poc més de 20 anys. Aleshores va començar a actuar a Sitges i «ho feia sempre donant els diners per a la investigació contra el sida». Vázquez actuava davant d´un públic majoritàirament homosexual, intrepretava Lola Flores, Pantoja... «Sortia, feia una actuació de playback, parlava una mica i ja està... no era com ara la Karla, que ja és un personatge», recordava.