Obama balla al so de J Balvin, Beyoncé i Billie Eilish

L'expresident dels Estats Units Barack Obama ha fet pública, com cada estiu, una llista amb les seves cançons favorites d'aquest estiu, que inclou artistes com J Balvin, Beyoncé i Billie Eilish.



La llista, que l'exmandatari va publicar a Twitter, està composta de 50 cançons i artistes, entre els quals n'hi ha alguns dels que actuaran a la Convenció Nacional Demòcrata, que es prolongarà fins dijous, com Billie Eilish, Jennifer Hudson, John Legend i The Chicks.



«Durant els últims mesos, he passat molt temps escoltant música amb la meva família. Volia compartir algunes de les meves preferides de l'estiu, incloent cançons d'alguns dels artistes de la Convenció Demòcrata d'aquesta setmana. Espero que ho disfruteu», va tuitejar Obama.





Over the past few months, I've spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week's @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR — Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020

La llista inclou gèneres com, amb músics com Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, H.E.R., Chet Baker, Nina Simone i Rihanna amb Drake.De J Balvin va triar el tema 'Un dia', que compta amb la col·laboració de Dua Lipa, Bad Bunny i Taini; mentre que de Beyoncé, ha seleccionat 'Already', que canta amb Shatta Wale i Major Lazer.La llista també inclou 'Impressions' de John Coltrane; 'CROWN', de Chika; 'Cayendo', de Frank Ocean; 'Know you bare', d'Andrea Valle, i 'Made it', de Teyana Taylor, entre d'altres.S'espera que l'expresident pronunciï un discurs per tancar la tercera jornada de la Convenció Nacional Demòcrata, que s'està celebrant de forma virtual amb discursos gravats i d'altres en directe, a causa del coronavirus., en la qual està previst que dijous el que va ser vicepresident de Barack Obama, Joe Biden, accepti la nominació demòcrata a la presidència del país.