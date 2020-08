Sharon Stone, contra Trump: «No voteu un assassí»

Indignada. Així es mostra l'actriu Sharon Stone, de 62 anys, en diversos vídeos en els quals mostra la seva preocupació per la situació creada per la pandèmia del coronavirus, que s'ha rabejat especialment en la seva família. Amb el rostre molt seriós i entristit, explica que la seva àvia i la seva padrina van morir per coronavirus, i que també la seva germana petita, Kelly Stone, de 59 anys i que pateix lupus, així com el seu cunyat, Bruce Singer, estan lluitant per tirar endavant en un hospital en l'estat de Montana.



«Ens continuen dient que el risc és molt petit, que pot ser que no moris, que estaràs bé. Però us dic el que està passant amb la meva família (...) La meva germana Kelly, que ja té lupus, ara té Covid-19. Un de vosaltres que no utilitzava mascareta va fer això. L'únic lloc al qual va sortir és a la farmàcia i a coses essencials i sempre amb protecció, però no té un sistema immunològic fort. Tampoc hi ha proves al seu comtat llevat que tingui símptomes, i després cal esperar cinc dies per obtenir els resultats».



Stone explica que a Montana no s'estan fent prou proves i que el personal mèdic no està protegit adequadament. «Aquests infermers estan arriscant les seves vides i no poden fer-se la prova. L'estrès, la pressió, el cansament que està succeint en aquest hospital –en el qual és ingressada la seva germana– xoca amb el conflicte al jutjat, on la gent porta armes i diu que és la seva llibertat no haver de posar-se una mascareta», es lamenta.





Suport a Biden i Harris

La protagonista d''Instint bàsic' aprofita el seu missatge a Instagram per donar suport als demòcrates en la carrera a la Casa Blanca i no carrega de forma contundent contra la gestió de la pandèmia per part del president Donald Trump. «L'única cosa que canviarà això és si voteu per Joe Biden i per Kamala Harris. I la raó per la qual passarà això és perquè amb dones en el poder lluitarem per les famílies, lluitarem perquè la gent visqui. (...).Aquesta etapa està sent molt difícil per a Sharon Stone. A més de la tragèdia de perdre dos dels seus éssers estimats, s'uneix la mort del que un dia va ser la seva parella, Steve Bing. L'actriu nord-americana i el productor de Hollywood van estar junts en la dècada dels 90 i va confessar estar travessant estar «un moment molt complicat».