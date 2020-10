Un jutge investiga la dona de Josep Maria Mainat per intentar assassinar el seu marit

Un jutjat de Barcelona està investigant la dona de l'exmembre de La Trinca i fundador de la productora Gestmusic Josep Maria Mainat per intentar assassinar el seu marit pel que sembla, segons publica 'La Vanguardia', per frustrar els tràmits del divorci que la deixarien fora d'una multimilionària herència. Els Mossos d'Esquadra han confirmat a EL PERIÓDICO que Angela Dobrowolski, de 37 anys, va ser detinguda al juny després de trobar indicis que va intentar matar Mainat, diabètic, subministrant-li insulina mentre dormia, fet que li va provocar un coma. Drobowolski va quedar en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de presentar-se al jutjat cada setmana.

En la investigació, els Mossos conclouen que Dobrowolski va planejar amb traïdoria l'intent d'assassinat de Mainat, de 72 anys. Al juny la parella feia mig any que estava separada. Aquell mes Dobrowolski va accedir al compte de correu del seu marit i va descobrir que aquest preparava els papers del divorci. En el testament de Mainat s'especificava que si el matrimoni es divorciava o estava en tràmits, ella quedaria exclosa de l'herència. Per a la policia, aquest fet va desencadenar el pla criminal de la dona.

El dia triat va ser el 22 de juny. La parella i els seus dos fills, de 4 i 8 anys, van sopar junts a casa de Mainat al barri de Sant Gervasi, una cosa que feien de tant en tant. A l'hora d'anar a dormir, el productor se'n va anar a la seva habitació i Dobrowolski i els nens se'n van anar a una altra. Les càmeres de vigilància de la casa van captar com la dona va entrar fins a 13 vegades al dormitori de Mainat.

Segons l'atestat dels Mossos, Dobrowolski, estudiant de l'últim curs de Medicina, va aprofitar que Mainat dormia profundament per entrar al seu dormitori i injectar-li unes dosis d'insulina. Li va dir al marit que eren vitamines i una substància per aprimar-se. Mainat va intentar negar-s'hi però a l'estar adormit no va oferir resistència. Al ser diabètic, les injeccions li van provocar un quadro d'hipoglucèmia, una baixada de sucre i l'entrada en coma.

El glucòmetre, peça clau del cas



Va ser clau per a la investigació el glucòmetre, l'aparell que utilitzen els diabètics per mesurar el nivell de sucre en sang. Dobrowolski el va utilitzar sense saber que hi quedaven registrats tots els mesuraments, per la qual cosa va deixar rastre de les seves maquinacions. Des de la 01.20 fins a les 02.41, va mesurar el nivell de sucre de Mainat en cinc ocasions. Va veure, doncs, que era hipoglucèmic i que el nivell va baixar fins al punt que hi havia risc de mort. Però no va fer res, només va esperar.

No va ser fins al cap de 20 minuts que va trucar a una ambulància. La telefonista del SEM li va indiciar que donés sucre al seu marit però ella va dir que no hi havia sucre a la casa, una cosa que els Mossos van descobrir que era mentida. L'ambulància va trobar Mainat ja en coma. El productor es va recuperar al cap de dos dies d'ingrés a l'hospital.