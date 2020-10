Dos detinguts després de l'escàndol d'una empleada a la casa de Josep Maria Mainat

Un autèntic i lamentable espectacle que, a més, ha acabat una altra vegada a comissaria amb dos detinguts. Això és el que s'ha viscut a primera hora d'aquesta tarda a l'exterior de l'habitatge de Josep Maria Mainat, un dia després que es conegués que la seva dona, Angela Dobrowolski, l'hauria intentat assassinar amb una sobredosi d'insulina, segons va vançar l'edició digital d'El Periódico.



Una dona amb accent estranger ha sortit cridant i summament alterada del domicili del productor amb dues maletes i una bossa. Es tracta suposadament d'una empleada de Mainat que manté una relació amb un altre home que roman dins de la casa, Gabriel, amb la seva mare i de la pròpia Angela Dobrowolski.



"No vull participar més de les vostres orgies", cridava la dona al reclamar altres pertinences que s'havien quedat dins de la casa en què ha estat durant les quatre últimes setmanes.





Una mujer abandona muy alterada la casa de Mainat en pleno directo y afirma ser la novia de "un escort latino", contratado por Ángela, mujer del productor #YaEsMediodía583 https://t.co/PH508Q17to — Telecinco (@telecincoes) October 2, 2020

Josep Maria Mainat, absent del domicili

Pol Mainat afirma que Dobrowolski vol la destrucció de la seva família

Que els responsables paguin

Germans menors al marge

L'home que hi havia a l'interior s'ha acostat a ella, l'ha copejat, l'ha ficat d'una empenta dins de l'habitatge i ha tancat la porta davant les càmeres.Després de presenciar l'agressió, periodistes de Tele 5 han trucat al número d'emergències 112 per reclamar la presència policial, el que ha motivat que anés al lloc una patrulla de la Guàrdia Urbana, han assenyalat fonts policials.Els agents han acordonat l'habitatge, han accedit a l'interior de la casa i han acabat detenint les dues persones, un home acusat d'un delicte de violència de gènere i una dona per un delicte menys greu de furt.Mainat no passa des de fa setmanes pel domicili familiar en el qual s'allotja la seva dona. Precisament aquí, i segons es feia públic ahir, Mainatque l'hauria intentar assassinari que, en ésser diabètic, li va provocar un coma del què, per sort, es va recuperar satisfactòriament. Tres mesos després, aquest truculent succés ha sortit a la llum, i s'ha conegut que l'alemanya, en llibertat amb càrrecs, està sent investigada pel jutge per intent d'assassinat.L'actor Pol Mainat,va ser qui va explicar a la policia les sospites que Angela Dobrowolski podia tenir alguna cosa a veure en el coma diabètic que per poc li costa la vida al seu pare. Avui, ha fet un pas més iEn un comunicat, després de l'altercat de la tarda, Pol Mainat ha desvinculat la família del que ha passat: "Són coses que nosaltres desconeixíem per complet"."Ni el meu pare ni cap membre de la nostra família coneixem totes les persones que estan apareixent a casa nostra, ni teníem cap constància de la seva relació amb l'esposa de Josep Maria fins que va començar la investigació policial", ha dit després que una dona que ha acudit a la casa ha assegurat als mitjans ser l'exparella de l'amant i escort de la dona de Mainat."Estem igual de consternats que vosaltres davant les vergonyoses imatges que s'estan veient dins de la nostra propietat", ha lamentat l'actor, que també ha sostingut que les denúncies anteriors contra el seu pare van ser falses acusacions.Pol Mainat ha demanat esperar que avanci el procediment judicial contra l'encara dona de Mainat, acusada de presumpte intent d'assassinat, i no entrar en "els detalls d'aquesta trista història", a més de mantenir la discreció pels seus germans menors d'edat.Després de fer-se públic l'intent d'assassinat al seu pare, també ha demanat "que la justícia pugui actuar sense cap trava i que els responsables d'aquesta situació paguin pel que han fet i estan fent"."Vull dir-los públicament que no tinc por i que arribaré fins on calgui per veure'ls respondre pels seus actes", ha afegit.Ha assegurat que durant l'últim any la seva família ha viscut coses terribles: "Per això, ha dit que està centrat a mantenir al seu pare i germans menors al marge: "Estic disposat a suportar sobre les meves espatlles tot el que vingui per tal de mantenir els meus germans al marge d'aquesta història".