Mor Juan Romero, últim supervivent espanyol del camp de concentració nazi de Mauthausen

L'últim supervivent espanyol del camp de concentració nazi de Mauthausen, el cordovès Juan Romero, ha mort aquest diumenge als 101 anys. Nascut el 21 d'abril del 1919, Romero es va unir als 17 anys a les tropes republicanes per combatre el bàndol franquista. Durant aquest temps va participar a la Batalla de l'Ebre. Al final de la Guerra Civil, Romero va travessar la frontera francesa i les autoritats el van internar al camp francès de Vernet d'Ariège; poc després es va allistar a la Legió Estrangera a les portes de la 2a Guerra Mundial. Un any més tard, quan Alemanya va envair França, va ser capturat i traslladat al stalag III-A, on va estar-se durant un any fins que el van deportar a Mauthausen.

Amb l'alliberament del camp de concentració, Romero va ser repatriat a França i es va instal·lar a la ciutat d'Ay. Allà va conèixer la seva dona, es va casar i van tenir quatre fills. Va treballar durant 30 anys a una vinya i bodega de xampany. Va retornar per primera vegada a Barcelona el 1960, quan va anar a veure la seva família.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort de Romero i ha lloat la seva figura com a "heroi del país" que va lluitar contra el feixisme, per les llibertats i en defensa de la democràcia.