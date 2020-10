Trump assegura que ja no té coronavirus i que a més n'és «immune»

El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que ja no té el coronavirus i que a més és "immune" a la nova malaltia després d'haver desenvolupat anticossos, per la qual cosa espera reprendre aviat la campanya per a la seva reelecció en les eleccions presidencials del 3 de novembre.

"Sí, i no només això. Sembla que sóc immune. Puc sortir del soterrani, tot i que ho hagués fet de totes maneres", ha afirmat Trump durant una entrevista a Fox News quan li han preguntat si el seu metge li ha dit que no té coronavirus. Fins ara no hi ha hagut cap confirmació oficial que Trump hagi donat negatiu en una prova del coronavirus.

"El president està en molt bona forma per lluitar les batalles", ha afirmat Trump parlant d'ell mateix en tercera persona. "He derrotat a aquest horrible i boig virus de la Xina (...). He superat el més important dels exàmens, amb les millors notes, i estic en molt bona forma. Li diré estic fantàsticament. Em sento molt bé", ha assenyalat.

El president de la Casa Blanca ha destacat la tasca de l'equip mèdic que l'ha tractat. "Són els millors (...). Diuen que estic totalment lliure de contagis. No contagio", ha dit.

Quant a la seva gestió pel que fa a el virus, ha advertit que hi ha projeccions amb més de dos milions de morts als Estats Units, quan ara la xifra oficial és de 200.000. "Hi ha qui diu que hem fet una feina excepcional", ha indicat.

Trump va donar positiu l'1 d'octubre i va ser hospitalitzat l'endemà. Després d'unes primeres hores d'incertesa, el van traslladar el 5 d'octubre a la Casa Blanca quan es va recuperar i el 10 d'octubre va protagonitzar un nou acte de campanya, a l'aire lliure i a la Casa Blanca.