Twitter suspèn el compte a Spiriman pel seu missatge sobre el càncer

La xarxa social Twitter ha tancat el compte de Jesús Candel, el metge conegut com a 'Spiriman' que va liderar les protestes per la fusió sanitària de Granada, per un missatge sobre el càncer que ha generat polèmica social.



Aquest metge, que lidera l'associació "Justícia per la Sanitat", va anunciar aquest mes d'agost que estaria «desconnectat un llarg període de temps» després que li diagnostiquessin càncer, «un de molt agressiu i estès per diferents parts del cos», segons va explicar a les seves xarxes socials. 'Spiriman' ha aprofitat des d'aleshores aquesta mateixa via de comunicació per explicar els avenços en el seu estat de salut i defensar la professionalitat i qualitat de l'atenció que rep a l'hospital de Granada que l'atén.



Malgrat això, el metge va publicar aquest diumenge un missatge en què destacava la importància de l'actitud per superar malalties dures i que resumia dient que «el que es vol curar de càncer es cura i el que no, es mor».





Llevo 4 años conviviendo con un cáncer con una actitud muy positiva pero tengo claro que lo que me mantiene vivo es la medicina. Me alegro que Twitter haya cerrado la cuenta de #Spiriman por lo que ha dicho. Es una falta de respeto a los que nos han dejado por esta enfermedad pic.twitter.com/HWfvr5kJ26 — Paco Férez (@PacoFerez) October 11, 2020

«És la meva manera de pensar. Qui no ho vol, no ho aconsegueix», afegia el facultatiu com a resposta a les primeres crítiques.El comentari de Candel, que, ha provocat en les últimes hores la resposta d'associacions de pacients, familiars i malalts de càncer, professionals sanitaris o 'influencers' que han destacat un missatge que dona a entendre que qui mor de càncer és perquè ho escull.Twitter manté suspès el compte del metge, amb més de 122.000 seguidors,