Nicole Kidman parla per primera vegada sobre el seu matrimoni amb Tom Cruise

Nicole Kidman i Tom Cruise van formar la parella més mediàtica de Hollywood en la dècada dels 90. Es van casar en secret, cosa que els va convertir en un matrimoni de pel·lícula, i després d'11 anys junts, es van divorciar en silenci.



I és que els motius de la seva ruptura mai van transcendir. Cap dels actors ha volgut parlar sobre els motius de la separació. Tot i que l'ombra de la cienciologia i el rodatge d''Eyes Wide Shut', de Stanley Kubrick, sempre han estat sota sospita. Ara, la intèrpret, de 53 anys, ha respost per primera vegada a la pregunta de si aquell rodatge tan complex va afectar realment la seva relació amb Cruise.



«Entenc que això encaixi amb la narrativa que el públic s'ha creat veient el que va passar després, però jo definitivament no ho veig així. Aleshores Tom i jo estàvem feliçment casats», va afirmar Kidman en l'entrevista per a 'The New York Times'. «Quan acabàvem de rodar aquelles escenes, llogàvem un circuit de karts i ens n'anàvem a fer carreres a les 3 del matí. No sé què més dir sobre això. Potser no tinc la capacitat de poder mirar enrere i analitzar-ho. O potser és que no vull fer-ho», va reconèixer Kidman, que actualment es troba feliçment casada amb el músic Keith Urban.







«Stanley no va ser un torturador»

La protagonista de 'Los otros'malgrat que fos un director famós per posar al límit els seus actors. «Vam treballar amb el millor cineasta i vam aprendre molt sobre les nostres vides. Disfrutàvem en el set de rodatge. ¿Per què havíem de voler que s'acabés? Sí, vam anar allà pensant que serien tres mesos de rodatge, que després es van convertir en dos anys. Però al final sabies que mentre t'entreguessis al que et demanaven passaries un temps increïble», afirma l'australiana.«Stanley no va ser un torturador. Era ardu perquè li agradava rodar molt. Però després jo m'asseia al terra de la seva oficina i parlava amb ell i vèiem vídeos d'animals junts. Una vegada em va dir que els animals eren molt més agradables que els éssers humans. Recordo que ho va dir mentre en un documental sobre vida salvatge hi apareixia un lleó perseguint un antílop. Una escena que ell amb prou feines podia veure. Interessant, ¿no?», conclou.I és que Kidman rares vegades parla de la seva història d'amor amb Cruise, fa un parell d'anys va declarar a la revista 'People' que el seu casament amb l'actor va ser una elecció deliberada. «Ara estic casada amb l'home que és el meu gran amor i parlar de la meva parella anterior em resulta gairebé irrespectuós», va admetre l'artista, que ha tingut dos fills més amb el seu segon marit.