La tornada d'Adele serà el 24 d'octubre

La cantant Adele ha anunciat la seva tornada a la vida pública a través de les xarxes socials, les mateixes que han sigut testimonis de la seva espectacular mutació física.



A través de Twitter –de forma enigmàtica– i Instagram, la intèrpret britànica ha anunciat que serà la 'presentadora convidada' del programa 'Saturday Night Live' (SNL) del 24 d'octubre, espai que la va fer enlairar en el món de la música amb la seva actuació l'octubre del 2008.





Serà llavors, en el 'late show' que s'emet en directe, quan Adele –que no revela si cantarà o no durant el programa– anunciarà si, tal com apunten tots els rumors, treurà un nou disc el 30 d'octubre.Adele, que l'any passat es va separar del seu marit, Simon Konecki, després de més de set anys de relació i un fill en comú, no ha tret cap disc a la venda des que el 2015 va llançar '25', que es va convertir en un superèxit de vendes.La cantant britànica no té previst actuar en el programa de la NBC nord-americana, un honor que recaurà, tal com ha revelat la mateixa Adele a Instagram, en H.E.R., que va actuar recentment a la gala dels premis Emmy.['Saturday Night Live']», explica a la seva publicació a Instagram, en què reconeix que el pas per aquest programa televisiu va fer arrencar la seva carrera als Estats Units. «No podia dir que no», assegura, i sentia que havia «de tancar el cercle».