Així li treuen rendibilitat a Instagram els concursants de «La isla de las tentaciones»

Les parelles de la segona edició de la isla de las tentaciones es van veure de nou les cares aquest dimecres quan es complien 3 mesos del final de l'enregistrament del programa. I va haver-hi "show". Les més sonades van ser la de Marta amb Lester i la seva nova parella o la de Melodie, tot i que repetia que no volia perdre les formes, es va aixecar diverses vegades per a increpar a la seva exparella. Un altre dels moments culminants va ser el retrobament entre Tom i Melyssa. Tots dos es van acusar de mentiders i van confessar que després del programa van tornar a tenir sexe.



Al marge del que hagi passat a l'illa, tots els concursants d'enguany han tret profit. Tots han crescut a Instagram i van construint un negoci amb els seus comptes. En total, durant els 29 dies d'emissió, 2,6 milions de persones van començar a seguir els comptes dels 12 participants, especialment els perfils de les dones.

La concursant que més va créixer a Instagram

El noi més popular de l'illa

, que. És a dir, al llarg de l'emissió del reality ha guanyat 547.997 nous fans. I ja ha començat a treballar amb marques i fer promocions en el seu perfil. En el segon lloc es troba, per la qual cosa ha sumat 587.385 després del seu pas pel programa. La extronista ja treballava amb les seves xarxes socials i els treia partit a nivell publicitari abans del seu pas per l'illa. El tercer lloc és per aTot i que no era la que més seguidors va guanyar, a Instagram Melyssa continua sent la més popular de tots, amb aproximadament 930.000 fans. En segon lloc està Melodie amb 682.000, la que més es va beneficiar del reality en termes de seguidors, ja que va obtenir una mitjana de 19.810 nous per dia. Inma és la tercera concursant més seguida amb 456.000 followers.Després de la seva infidelitat a Melyssa, Tom ha estat un dels concursants que més ha donat per parlar a la isla de las tenteaciones i això l'ha beneficiat, almenys a les xarxes socials.a Instagram i l'ha acabat amb 276.714. Durant el programa va guanyar 224.429 iactuals que el converteixen en el concursant masculí que més seguidors ha aconseguit i en el que més té en aquests moments.Per darrere d'ell es troben