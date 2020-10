Brad Pitt torna a la solteria després del seu curt romanç amb Nicole Poturalski

Brad Pitt torna a estar solter. L'actor ha trencat el seu compromís amb Nicole Poturalski, amb la qual els mitjans internacionals li aparellen des de l'any passat. Segons ha explicat un portaveu de l'actor a Page Six, la relació es va trencar fa un temps.

Tal com ha comentat aquesta persona al mitjà internacional, la relació entre Pitt i Poturalski no era tan seriosa com molts imaginaven. La publicació de les seves primeres imatges junts va provocar un empipament bestial en Angelina Jolie, que va decidir paralitzar el tràmit de la custòdia dels seus fills, ja que les fotos havien estat realitzades anant al castell de l'actriu.

Sigui com sigui, sembla que Brad Pitt no estava tan enamorat com els mitjans volien donar entendre o, fins i tot, com ell mateix volia que se li veiés. En definitiva, la solteria torna a la vida d'un dels actors més cotitzats del panorama internacional.