Alguns dels caganers del 2020: Fernando Simón, polítics amb mascareta, Koeman i Pau Donés

La pandèmia de la covid-19 ha marcat l'actualitat d'aquest 2020 i, com no podia ser d'altra manera, també la de les novetats de l'empresa gironina Caganer.com. Entre les figures de nova creació d'aquest any, hi ha l'epidemiòleg Fernando Simón, el jugador del Barça Ansu Fati i l'entrenador Ronald Koeman, polítics com Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin o Boris Johnson amb mascareta i personatges com la reina Isabel II o el desaparegut Pau Donés. Caganer.com també ha posat mascareta quirúrgica i guants al metge i al pagès català, creat fa mig any.

L'escultor de l'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Marc Alós, admet que ha estat un any "complicat" per la pandèmia però confia en les fires que es puguin celebrar i la venda online.

L'empresa gironina Caganer.com ha presentat aquest dimecres una trentena de novetats per aquesta temporada, clarament marcada per la pandèmia de la covid-19. Entre elles, hi ha el metge epidemiòleg Fernando Simón. Caganer.com també ha adaptat algunes de les seves figures a la covid-19 i els ha col·locat mascareta. Entre ells, hi ha el president espanyol Pedro Sánchez, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin, Boris Johnson, Xi Jimping, Justin Trudeau o la reina Isabel II. Amb mascareta quirúrgica i guants per a la prevenció del coronavirus també hi ha el sanitari i el pagès català, creats fa mig any.

En l'àmbit polític, les eleccions nord-americanes han marcat també algunes de noves figures. Per això, a banda de posar mascareta a Trump, l'empresa ha creat la figura de Joe Biden amb mascareta i sense. Alòs diu que no podien obviar aquesta indumentària com a "símbol de la covid en persones que han de donar exemple".

En l'àmbit esportiu, a banda de Koeman i Ansu Fati i també en clau blaugrana, han ideat el caganer d'una de les futbolistes del Barça amb més anys al primer equip: Alexia Putellas.

Caganer.com també ha volgut rendir homenatge al cantant Pau Donés, de Jarabe de Palo, que va morir el mes de juny, com ja va fer anys enrere amb Montserrat Caballé o David Bowie. En la línia musical, també s'estrenen Lemmy Kilmister (Motörhead), mort l'any 2015, Gene Simmons (Kiss) i Angus Young (AC/DC). També s'ha creat la figura del pallasso Charlie Rivel.

En cinema, l'empresa gironina ha apostat pel pallasso de la pel·lícula de terror 'It', Hermione Granger (personatge de Harry Potter) o la bruixa malvada Malèfica. Tampoc hi falten els superherois i protagonistes literaris, de còmics i pel·lícules infantils com Pippy Langstrump, Lobezno, Miguel Rivera (del film 'Coco') i la versió augmentada de Son Goku i el Follet Tortuga, de la coneguda sèrie Bola de Drac.

Com ja és habitual, aquesta temporada s'han afegit nous perfils al món de les professions. Entre ells, el mag, el barber i l'infermer. El caganer d'embarassada, de tenista i d'àrbitre, completen les figures d'aquesta temporada.

Alós detalla que aquest any han decidit ajustar el nombre de novetats per la situació actual. Habitualment, en treien una quarantena però aquesta temporada s'han "ajustat" a una trentena. L'escultor admet que ha estat un any "complicat" per la pandèmia però que, malgrat tot, han continuat "treballant". Espera que les fires que se celebrin –de moment, només en tenen una de confirmada- i la venda online permeti "passar l'any, ni que sigui ras, per poder continuar treballant".

La venda online

Precisament, el mercat online és un dels que més els funcionen. L'any 2000 es va convertir en una de les primeres empreses catalanes en crear una botiga en línia i actualment el seu catàleg compta amb prop de 550 peces. Alós remarca que el principal mercat és Espanya i Catalunya però que destaquen també els compradors nord-americans i canadencs. En l'àmbit europeu, tenen compradors de França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i, darrerament, han notat un increment de compradors finlandesos. "A poc a poc ens estem introduint en molts mercats perquè aquesta gent no vindria a les fires", remarca.

L'hivern passat, les peces més venudes van ser les de la cantant Rosalía, els personatges de la sèrie de televisió 'La Casa de Papel' i el caganer de Carles Puigdemont, que ja forma part dels més venuts juntament amb Barack Obama, Donald Trump o Leo Messi.

El mes de desembre de l'any passat, a més, es van esgotar algunes de les figures en fires de Nadal catalanes, que van anar aprovisionant al seu taller artesanal. El rànquing de més venuts, el completen Trump, Boris Johnson, Oriol Junqueras, Frida Kahlo, Greta Thunberg, el superheroi Deadpool i els clàssics Tió i Pare Noel.

Una llarga tradició

Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ) i s'elaboren un a un amb productes de proximitat. L'empresa de la família Alós-Pla els elabora des del 1992. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla sinó un tribut i ja des dels seus inicis es va fixar donar a conèixer la cultura catalana arreu del món.