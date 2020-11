Detinguda la dona de Mainat per intentar assaltar la segona residència del productor

Angela Dobrowolski, dona del productor de televisió Josep Maria Mainat, ha sigut detinguda pels Mossos per presumptament haver intentat assaltar la segona residència d'aquest a Canet de Mar, segons van confirmar a El Periódico fonts policials i de l'entorn de l'excantant de la Trinca. La dona està sent investigada per un jutjat de Barcelona per intent d'assassinat al seu marit, a qui presumptament va injectar insulina.

La dona està als calabossos, segons ha avançat 'El programa de Ana Rosa' de Tele-5. A primera hora del matí, Ángela i una segona persona, pel que sembla, el seu amant, s'han dirigit a la vivenda del productor. Les càmeres de seguretat han detectat la seva presència i al cap d'uns segons han aparegut a la casa quatre patrulles de la policia local de Canet dels Mossos, que han procedit a la seva detenció per un presumpte delicte de robatori amb força. Drobrowolski té una ordre d'allunyament.

Mainat està fent inventari del que la seva encara dona es va emportar quan va ser desallotjada de la vivenda del barri d'Horta en la qual havia conviscut durant anys el matrimoni, segons han confirmat fonts de l'entorn de l'exmembre de la Trinca. Segons les mateixes fonts, la dona es va apoderar d'objectes, com unes joies de la família, que l'excantant considera de la seva propietat. En principi, la intenció de Mainat és denunciar el robatori que, al seu entendre, ha patit. «El contingut de la casa està totalment saquejat [...] Estic bastant emprenyat, han trencat la caixa forta», va assegurar llavors.