Verónica Forqué acusa els joves catalans de no saber espanyol

L'actriu Verónica Forqué ha aixecat polseguera a les xarxes socials amb les seves declaracions l'últim 'Sábado Deluxe', on va acusar molts joves catalans de «no saber parlar espanyol». L'artista madrilenya es va quedar a gust criticant els nacionalismes durant una llarga entrevista en la qual no van faltar polèmiques referències a les drogues, l'alcohol, el sexe i les orgies, totes celebrades amb alegria pel presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

Però el que ha acabat provocant la ires dels sectors nacionalistes ha sigut el seu encès discurs contra la política lingüística a Catalunya i la seva tancada defensa del castellà. Forqué va començar deixant clar que ella se sent «roja i republicana», però tot seguit va marcar distàncies amb tot el que faci olor de segregacionisme: «Els nacionalismes són reaccionaris al cent per cent. No hi ha nacionalisme progressista. El nacionalisme tendeix a tancar-se. El que és nostre, els que som aquí. Això és una merda. El nacionalisme és reaccionari. Estem per obrir fronteres. Parla català si et dona la gana, però parla un bon espanyol també. Conec molta gent jove catalana que no sap parlar espanyol. No saben parlar perquè no els han ensenyat. Això em sembla un delicte».

En el seu debut com a convidada al 'Deluxe', Forqué va detallar la seva experiència en una orgia quan era jove i va confessar que, tot i que no beu alcohol, fuma marihuana. «Soc una professional de la maria, en fumo cada dia, a la nit, quan ha acabat la feina. No bec alcohol, la maria és l'únic que m'agrada. Tothom sap que fumo i no me n'avergonyeixo, però no vull fer-ne apologia. Tinc 65 anys i la vida feta, puc fer el que vulgui, no molesto ningú».

També es va desfer en elogis cap al rei Felip VI (una persona bondadosa) malgrat ser republicana, mentre que, quan li va tocar parlar de reina, se li va ensopir la cara. «En fi, Letícia no sembla gaire simpàtica, ¿oi?», va dir entre les rialles dels assistents.