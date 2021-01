La vídua de Chadwick Boseman recull el primer premi que rep l'actor després de la seva mort

Entre els noms que sonen com a favorits per alçar-se amb tots els guardons destaca Chadwick Boseman, protagonista juntament amb Viola Davis de 'La madre del blues'.

Un film que va estrenar el desembre passat Netflix, quatre mesos després que el també protagonista de 'Black Panther' morís víctima de càncer, que podria suposar la primera nominació a l'Oscar de l'actor. Fins i tot s'estudia la possibilitat que el guanyi de forma pòstuma, una cosa que ja ha ocorregut en altres vegades.

Encara és aviat per saber que passarà, però el que sí que és segur és que Simone Ledward, vídua de Chadwick, va recollir aquest dilluns un guardó honorífic per a l'intèrpret en els Gotham Awards, prestigiosos premis del circuit indie dels Estats Units en el qual només es reconeixen a pel·lícules el pressupost de les quals no superi els 35 milions de dòlars.

Malgrat que ho va fer de forma telemàtica a causa de la pandèmia, ha sigut la primera vegada que Ledward ha parlat en públic del seu marit. Un acte molt especial que va emocionar tots els espectadors al veure que era incapaç de contenir les llàgrimes mentre donava les gràcies per recordar-lo.