Rosa López compleix 40 anys molt enamorada

Rosa López va enamorar a tota Espanya quan va entrar en Operació Triomf. Aquesta jove que lluitava per aconseguir el somni més gran de la seva vida es va esforçar fins que es va veure pujada en un escenari fent el que millor sap fer: cantar. L'artista va malbaratar art en cadascuna de les seves actuacions i va aconseguir créixer no sols com a persona, sinó com a professional. Després de la seva aventura per l'acadèmia, la cantant ha continuat sumant èxits en el món de la música.

Ara, Rosa López ha trobat l'amor i no pot estar més radiant. I és que encara que sempre va confessar que no buscava a la seva mitjana taronja, la cantant està més feliç que mai després d'haver descobert l'amor de nou.

Fa uns dies Rosa López va assistir al programa de Bertín Osborne i es va sincerar: "És increïble. No he conegut fins ara a una persona amb un cor tan gran. És molt especial". Tant és així que ella mateixa confessava que li estava passant pel cap ser mare: "M'està passant pel cap, veig un nen i en vull tenir un".

Rosa López té la sensació que li ha tocat la loteria amb el seu noi i no dubtava a explicar com el va conèixer: "El vaig conèixer en un concert de Marta Sánchez, ell treballava allà. No acostumo a sortir però vaig anar. Em va treure de la multitud com Kevin Costner".