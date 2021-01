Mor als 81 anys per covid Phil Spector, mític productor musical

Phil Spector, un dels productors més aclamats de la música moderna i creador del "mur de so", va morir aquest dissabte als 81 anys per complicacions de la covid-19, que va contreure a la presó, segons ha informat aquest diumenge el portal TMZ.

Spector, que des de l'any 2009 complia condemna en una presó de Califòrnia per l'assassinat de l'actriu Llana Clarkson, va ser diagnosticat amb covid-19 fa quatre setmanes i va morir ahir a l'hospital on havia estat traslladat per problemes respiratoris després d'una aparent millora de salut.

L'excèntric productor va llaurar la seva fama en la indústria discogràfica darrere de les carreres de Tina Turner, The Beatles i els Righteous Brothers i va crear una tècnica anomenada "mur de so", amb una orquestració i suport de baixos exuberant i densa, que va ser clau en els enregistraments de rock.