Froilán gaudeix de la nit madrilenya i se salta el toc de queda

Feia temps que no en sabíem res i és que la seva germana, Victòria Frederica, ha acaparat tot el protagonisme de la premsa del cor. Froilán sempre ha sigut el nebot entremaliat del rei Felip VI i des de fa molts mesos ha desaparegut completament del focus mediàtic, sobretot des que va trencar la seva relació amb Mar Torres.

En aquesta ocasió, hem tornat a veure Froilà gaudint de la nit madrilenya amb amics i la veritat és que a l'interior del restaurant vam veure el fill de la infanta Elena donar-ho tot amb altres joves: parlant amb uns, rient amb altres, xerrant i passant-s'ho bé en un sopar en grup.

Froilà va esgotar fins a l'últim minut, vorejant el toc de queda, per sortir del restaurant. I és que tant ell com la seva germana espremen el temps al màxim. De fet, tant ell com Victòria Frederica s'han saltat la normativa diverses vegades.

El fill de la Infanta Elena va evitar per tots els mitjans ser gravat i a les dotze de la nit va sortir del local a la part del darrere del vehicle, deixant entreveure –altre cop– que les restriccions que hi ha a la Comunitat de Madrid no l'afecten.