Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja: «La meva mare em deu 3 milions d'euros, però no vull veure-la a la presó»

La mala relació de la família Pantoja sembla tenir menys solució cada dia que passa. Des que va esclatar la bomba entre Kiko Rivera i Isabel, no hi ha hagut treva. Aquell nen que al seu dia va acompanyar la seva mare als escenaris ara es troba «orfe sense ser-ho», tal com ha confessat a Mila Ximénez en una entrevista exclusiva per a la revista 'Lecturas'. Ximénez ha explicat, abans de la publicació de l'entrevista sencera, que veure Kiko l'ha «partit per la meitat». «El teu dolor per l'enorme desencant amb la dona que et va donar la vida ha cristal·litzat i se't clava en l'ànima amb cada paraula. Em commou tant veure com intentes justificar-la, sense èxit!», li dedica a Kiko en la prèvia a aquesta entrevista.





¡Exclusiva! ? Kiko Rivera se abre en canal con Mila Ximénez dos meses después de su demoledora entrevista ? El hijo de Isabel Pantoja toma la decisión más difícil de su vida. Todos los detalles, en tu revista #Lecturas. Te esperamos en el kiosco. #ExclusivaLecturas #Exclusiva pic.twitter.com/U4b8UN5JcB — Lecturas (@Lecturas) January 20, 2021

El conflicte va arribar al que semblava el seu clímax per una entrevista ambfa dos mesos, en la qual Kiko va revelar: «Quan tenia 18 anys vaig anar amb la meva mare a firmar alguna cosa i no sé el que vaig firmar». En aquest nou cara a cara amb Mila, Kiko s'ha mostrat encara més dolgut amb la seva mare i ha destacat que l'últim final d'any ha sigut molt dur per a ell. Les noves declaracions del 'dj' deixaran en poca cosa el que va dir fa dos mesos, amb un Kiko que apunta al seu«Potser he sigut un destorb entre el meu oncle i la meva mare i ara és quan estan a gust», diu Kiko, molt decebut amb la dona que li va donar la vida.