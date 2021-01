L'avi britànic que va recaptar milions per lluitar contra la covid ingressa en un hospital per coronavirus

El capità britànic Tom Moore, de 100 anys d'edat, que va recaptar milions de lliures per al sistema de salut pública del seu país donant voltes al seu jardí, ha sigut ingressat a l'hospital després de donar positiu per la covid-19, segons ha informat avui la seva filla. «Vull informar a tots que avui el meu pare ha ingressat a l'hospital», ha escrit a Twitter.

«Durant les últimes setmanes va estar rebent tractament per pneumònia i la setmana passada va donar positiu per la covid-19. Ha estat a casa amb nosaltres fins avui, quan ha necessitat ajuda addicional per respirar. Està sent tractat, tot i que no està a l'uci.»

El veterà capità de la Segona Guerra Mundial va captar l'atenció dels britànics el mes d'abril passat, just abans de complir 100 anys, quan el van filmar donant voltes amb l'ajuda d'un caminador al voltant del seu jardí al poble de Marston Moretaine, al nord de Londres.

Amb aquesta acció solidària pretenia recaptar 1.000 lliures (1.129 euros) per ajudar el Servei Nacional de Salut, però Moore va acabar recaptant més de 30 milions de lliures (33,8 milions d'euros), amb la qual cosa va superar dos rècords mundials Guinness. El capità Moore ha sigut nomenat cavaller per la reina Isabel II, ha escrit una autobiografia i ha ajudat a fundar una organització benèfica.