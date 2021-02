Mor el psiquiatre i divulgador científic Joan Corbella

El psiquiatre i divulgador científic Joan Corbella (Santa Coloma de Queralt, 1945) ha mort aquest dimecres a Palma, segons ha anunciat a Instagram la seva esposa, l'escriptora Maria de la Pau Janer. Corbella havia esdevingut una persona coneguda per les seva aparicions mediàtiques en ràdios televisions i diaris, en què explicava la ciència de la psiquiatria i l'aplicació en la vida quotidiana. També va escriure diversos llibres sobre problemes psiquiàtrics i del món de la parella que van tenir molta acceptació entre el públic. L'any 1997 va guanyar el premi Ramon Llull de novel·la amb l'obra 'D'avui per demà'. Des del 2005 estava casat amb Maria de la Pau Janer, amb la qual havia treballat presentant espais de televisió i de ràdio.





L'escriptora mallorquina s'ha acomiadat de Corbella amb un poema de l'autor Rainer Maria Rilke que ha publicat al seu compte d'Instagram: "Al meu amor, Joan Corbella, en el di?a de la seva mort: Apaga aquests ulls meus: no deixare? de veure't, si em tapes les orelles podre? igualment sentir-te, i podre? sense peus anar vers tu i sense boca podre? encara conjurar-te. Lleva'm els brac?os i t'agafare? amb el meu cor com si fos una ma?; para'm el cor, bategara? el cervell; i si al meu cervell tu cales foc, llavors et portare? a la meva sang".