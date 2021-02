Mor per coronavirus l'exgeneral de la Guàrdia Civil Rodríguez Galindo

L'exgeneral de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo, amb un ampli historial en la lluita contra ETA i condemnat per la seva implicació en crims dels GAL, ha mort per coronavirus, segons han informat aquest dissabte fonts del seu entorn a l'institut armat. Galindo va haver de ser ingressat a l'uci en agreujar-se el seu estat després de contagiar-se de coronavirus fa unes setmanes, com també es va contagiar la seva dona. L'exgeneral, de 82 anys, es va fer popular quan el 1980 es va fer càrrec de la 513 Comandància de la Guàrdia Civil, amb seu a Intxaurrondo (Sant Sebastià).

Durant els quinze anys que va passar al capdavant d'aquesta Comandància van ser desarticulats uns 90 comandos d'ETA i detinguts més de 800 terroristes, el que li va valer una prestigiosa reputació com a expert en la lluita antiterrorista i el va portar a ser nomenat general de la Benemèrita el 1995. La reobertura del cas Lasa Zabala, relatiu al segrest i assassinat dels presumptes etarres José Antonio Lasa i José Ignacio Zabala, per guàrdies civils d'Intxaurrondo quan Galindo era el seu màxim responsable, va centrar en ell aquesta investigació judicial.

Després de ser portat a judici, el 26 d'abril del 2000 l'Audiència Nacional el va condemnar a 71 anys de presó pel segrest i assassinat dels presumptes etarres i el 9 de maig va ingressar a la presó. Un any després, el Tribunal Suprem va augmentar en quatre anys la pena de presó, i el 2 d'abril del 2002 qui va ser el general més premiat en la lluita contra ETA va perdre oficialment la seva condició de membre de la Guàrdia Civil.



Denegat el tercer grau

El setembre del 2004, i després de ser-li denegada la concessió del tercer grau diverses vegades, la Direcció General d'Institucions Penitenciàries va permetre a Galindo que complís la seva condemna fora de la presó donada la greu malaltia cardiovascular que patia i la seva avançada edat.

La Direcció General va decidir no obstant mantenir el segon grau de tractament a l'exgeneral, que l'1 d'octubre va abandonar la presó d'Ocaña (Toledo) i aquell mateix mes va ingressar a una clínica de Saragossa, afligit d'una crisi cardíaca.

Al desembre va ser operat del cor, i el 5 de gener del 2005 el jutge central de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional José Luis Castro li va concedir finalment el tercer grau penitenciari.