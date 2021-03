L'actor Jordi Sánchez rep l'alta hospitalària després de 40 dies ingressat per la covid

L'actor Jordi Sánchez ha rebut l'alta hospitalària després de 40 dies ingressat per covid. L'actor, que ha publicat una fotografia al seu perfil d'Instagram on se'l veu vestit de carrer, ha agraït al personal sanitari de l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, el seu talent, la cura i la paciència. "Mai hauria imaginat que dormir 24 dies seguits, amb les seves 24 nits, fos tan desagradable", ha assenyalat. També ha agraït tots els missatges "dels amics i companys, que tant emocionen i ajuden quan et desperten" i a totes aquelles persones que li han fet arribar la seva estimació. "Sou un regal immens, estimats seguidors", ha conclòs.





La família va anunciar el passat 6 de febrer que Sánchez acabava de ser ingressat i va sortir de l'UCI el passat 9 de març.