Investiguen Armie Hammer per presumpta violació

La Policia de Los Angeles (LAPD) està investigant l'actor Armie Hammer per un suposat delicte de violació, després que una dona posés en coneixement de les forces de l'ordre un incident que va passar el 2017.

L'oficina de delictes sexuals de la policia ha confirmat avui que va obrir l'expedient el 3 de febrer, quan va arribar el testimoni que, segons fonts citades per 'Los Angeles Times', coincideix amb el relatat aquest dijous per una dona representada per l'advocada Gloria Allred en una roda de premsa. En la conferència, la presumpta víctima va acusar Hammer de violar-la durant quatre hores així com d'altres «actes violents» sense consentiment, durant una relació extramarital que va mantenir amb ella.

La dona, de 24 anys i que va voler ser identificada com a Effie, va participar en una conferència de premsa virtual amb Allred en què va relatar, entre llàgrimes, haver patit abús «mental, emocional i sexual» en mans de l'actor, la carrera del qual s'ha descarrilat des que van sortir a la llum presumptes missatges escabrosos que enviava a dones per les xarxes socials.

L'advocada va declarar que no ha presentat una denúncia particular contra Hammer, però va afegir que la seva clienta ha donat informació «rellevant» sobre la seva acusació a les forces de l'ordre, així que dependrà dels fiscals «decidir si hi ha prou evidència per perseguir-lo» amb càrrecs.

Hammer, de 34 anys, és al centre de la polèmica des de principis del 2021, quan es van filtrar a través d'un compte d'Instagram anònim anomenat House of Effie suposats missatges privats en què detallava pertorbadores fantasies sexuals, des de mutilacions fins a canibalisme, als quals es van sumar testimonis en la mateixa línia de dues exparelles. L'actor ha declarat que les seves activitats sexuals fora del seu matrimoni amb Elizabeth Chambers –que li va demanar el divorci l'estiu passat després de deu anys i dos fills en comú– van ser «completament consensuades en el sentit en què van ser totalment parlades, acordades i mútuament participatòries».

Allred va assenyalar que la roda de premsa tenia per objectiu «respondre» a aquesta declaració de Hammer, que recentment ha perdut el contracte amb la seva agència de representació i el seu publicista, així com els papers que tenia previstos: Una sèrie sobre el rodatge de la pel·lícula 'The Godfather' (1972) i una comèdia amb Jennifer López.

Effie, de qui només es va divulgar que viu a Europa, va explicar que va conèixer el protagonista del film 'Call me by your name' el 2016, quan tenia 20 anys, per mitjà de la xarxa social Facebook i que aviat es va veure embolicada en una «intensa» relació amb l'actor, que la va sotmetre a «tàctiques de manipulació» i «es va tornar cada vegada més violent», segons va al·legar. «El 24 d'abril del 2017, Armie Hammer em va violar violentament durant quatre hores a Los Angeles, durant les quals em va colpejar repetidament el cap contra la paret, per la qual cosa em va quedar la cara plena de cops. També va cometre altres actes de violència contra mi que jo no vaig consentir», va relatar. «Durant aquelles quatre hores vaig intentar escapar, però no em deixava. Vaig pensar que em mataria. Llavors em va deixar sense preocupar-se pel meu benestar», va afirmar la noia, que va afirmar haver-se sentit «traumatitzada» fins al punt de plantejar-se el suïcidi.

Effie va aportar una fotografia posant al costat de Hammer en actitud carinyosa i somrient i va dir que vol que l'actor «reti comptes» i «evitar que altres caiguin víctimes d'ell en el futur».