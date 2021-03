Trump planeja tornar a les xarxes socials amb una plataforma pròpia

L'expresident nord-americà Donald Trump té previst tornar «aviat» a les xarxes socials amb una plataforma pròpia després de ser vetat de xarxes com Twitter en conseqüència de l'assalt dels seus seguidors al Capitoli el 6 de gener passat.

A més d'una xarxa social pròpia, Trump podria llançar la seva cadena de televisió per captar l'audiència de Fox News, després de vetar-la per ser la primera cadena que va assenyalar Joe Biden com a vencedor a l'estat clau d'Arizona en la nit electoral.

No obstant això, un dels assessors de Trump, Jason Miller, ha explicat aquest diumenge en la mateixa Fox News que la principal prioritat són ara mateix les xarxes socials. Trump «tornarà a les xarxes socials d'aquí a dos o tres mesos amb la seva pròpia plataforma», ha afirmat Miller, que ha destacat que així «redefinirà per complet el joc» i atraurà «desenes de milions» d'usuaris.