Rocío Carrasco explica el seu infern amb Antonio David: «Rociíto, filla de puta, et prendré els nens i t'odiaran»

L'estrena de la docusèrie de Rocío Carrasco a Telecinco ha sacsejat els espectadors i han omplert les xarxes socials de comentaris. Plorant desconsolada, gairebé sense poder parlar i hiperventilant, la filla de Rocío Jurado ha relatat l'infern viscut amb Antonio David Flores durant el seu matrimoni. Ho fa després de la seva separació i com s'havia promès, en les imatges Carrasco s'obre en canal per parlar de tot allò relatiu a la seva vida que ha callat en els últims 20 anys.



Rociíto revela detalls escabrosos, dolorosos i molt impactants fins ara desconeguts relacionats amb el pare dels seus fills, a qui no anomena pel nom en cap moment i a qui defineix com un ésser maquiavèl·lic.





"Qué poco sabía que iba a ser mi verdugo" #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/wv3OkKhi8h — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 22, 2021

Les frases més destacades de Rocio Carrasco

"Yo estaba sentada en un sofá y él me agarra del pelo, me pega un tirón de pelo y me da con la cabeza en la mesa. Y subió echándome la culpa de todo. Que era todo por mi culpa" #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/V2y7rpS4Xx — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 22, 2021

"A mí nadie me devuelve fines de curso de mis hijos. A mí nadie me devuelve besos, abrazos, todo lo que yo he perdido durante tantísimo tiempo. A mí nadie me devuelve el poder ejercer de madre" #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/f7F0BD43TG — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 21, 2021

. "He arribat a tocar fons i em vaig adonar que així no podia seguir ", comença dient Rocío Carrasco al documental.Anit, entre els comentaris de personatges coneguts que estaven veient el programa de Telecinco, destaca la reacció de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que va ser molt contundent a l'hora de definir la situació viscuda per Carrasco. "Ha estat víctima de violència de gènere", va piular Montero- "Massa vegades m'han dit que sóc mala mare. M'ho han dit pel carrer i en mitjans de comunicació i m'han fet sentir-me com a tal".- "La meva filla Rocío sí que pensa que sóc mala mare".- "El meu fill és especial, i per la seva situació s'emmotlla. Sé que em vol, que m'estima, i això em dóna tranquil·litat. Però no deixen que em vegi".- "Quan em tornava els nens a la porta de la casa, ell m'increpava i m'insultava." Et prendré els nens, filla de puta. T'odiaran, faré que t'odiïn". Això és el que em deia (Antonio David) en les preses de contacte que teníem després de la separació".- "Tu no pots treure-li a una nena de 5 anys la seva figura materna amb qui ella moria. Això és el que ha fet. Ella volia estar amb mi, tenia passió per la seva mare, que sóc jo".- "Jo sóc víctima, i els meus fills també ho són, d'una ment diabòlica. (Antonio David) ha aconseguit que els meus fills m'odiïn".- "Quan ens vam separar em va dir:" Rociíto, et cagaràs". I ho va complir, me'ls ha tret. Ha fet que l'odiïn, que és més cruel si és possible. M'ha tret el més important de la meva vida".- "He tingut els meus fills morts en vida. He hagut de fer com que no els tinc, estant vius. Ha embrutat la seva ment, això no es fa a dues criatures. I això és el què ha fet ell".- "Em vaig prendre diferents pastilles per matar-me i Fidel em va salvar. Vaig arribar a l'hospital adormida, no recordo res. Els vaig dir que m'era igual, que ho tornaria a intentar i que si no, tenia el Pont de Segòvia".- "Va ser el 5 d'agost i dies abans m'assabento que la meva filla aniria a defensar el seu pare a 'GH VIP'. Em van venir al cap els 30 anys viscuts, però pitjor ja que suposava veure la meva filla en un plató de televisió defensant el seu pare. Aquell dia vaig decidir que no volia seguir vivint, era l'única manera que s'acabés tot ".- "Sé que va ser una acció covarda i egoista. M'avergonyeixo d'això, però no volia tornar a sentir-me mala mare".- "El dia que la meva filla s'adoni del que ella ha format part i de qui és el seu pare realment, serà el pitjor dia de la seva vida. Gairebé que prefereixo que segueixin creient la versió que tenen, perquè no vull que pateixin".- "A mi ningú em torna tot el que m'he perdut dels meus fills, poder exercir de mare, els seus petons i les seves abraçades. Ningú em tornarà tot el que per culpa d'aquesta persona m'he perdut a la meva vida".- "Al principi no podia imaginar que Antonio David seria el meu botxí".- "Recordo agressions verbals (d'Antonio David). Em deia que era ximple i que estava grossa. I en una ocasió em va agafar dels cabells i em va colpejar el cap contra la taula".