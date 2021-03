Angelina Jolie acusa Brad Pitt de maltractament infantil i violència de gènere

La batalla legal, i també emocional, entre Angelina Jolie i Brad Pitt, lluny d'arribar a un final, ha recobrat nova virulència en els últims dies. I ho ha fet de la mà de Jolie, que el 12 de març passat, segons han publicat diversos mitjans nord-americans com 'US Weekly', va presentar en un jutjat de Los Angeles uns documents en els quals s'acrediten diversos episodis de violència de gènere i maltractaments infantils, presumptament perpetrats per l'actor en àmbit familiar.

Des que al setembre del 2016 Jolie, de 45 anys, i Pitt, de 57, van decidir divorciar-se, la parella està enredada en una batalla judicial per la custòdia dels seus sis fills, Maddox (19), Pax (17), Zahara (19), Shiloh (14), Knox (12) i Vivienne (12). Les greus acusacions s'emmarquen en la ferma voluntat de Jolie d'aconseguir la custòdia única dels seus fills, una cosa que Pitt sembla que no està disposat a concedir.

Segons fonts pròximes, l'actor està totalment abatut i desconsolat per la decisió d'Angelina. «Brad va assumir la responsabilitat de les seves accions i dels seus problemes amb la beguda i les drogues. El matrimoni va ser molt apassionat i tòxic de vegades i, com totes les parelles, van tenir baralles, però també van compartir molts bons moments junts», han declarat.

I és que si són ser certes, les inculpacions podrien tenir greus conseqüències per a Pitt, en l'àmbit familiar, podria perdre qualsevol contacte amb els seus fills, i també en l'àmbit professional, com va succeir recentment a Johnny Depp després de ser declarat judicialment culpable d'agredir la seva exdona Amber Heard.



Maddox pren partit



Mentrestant, els fills de la parella sembla que van prenent partit. Així ho ha demostrat Maddox Pitt Jolie, el fill gran de 19 anys, que ha fet pública la seva voluntat de renunciar al cognom Pitt i adoptar legalment el de Jolie, una cosa que ha afectat profundament el seu pare i amb què no està d'acord la seva mare, segons la premsa nord-americana.

De fet, el primogènit de la família ja va declarar a favor de la seva mare en el judici per divorci i d'algun temps ençà utilitza el cognom Jolie en els documents no oficials. La realitat és que des de fa diversos anys Maddox, que cursa estudis universitaris a Seül (Corea del Sud), és inexistent.

Segons algunes versions, la mala relació entre pare i fill va ser l'espoleta que va provocar la separació de la parella. És conegut l'enfrontament que el setembre del 2016 van mantenir en el vol París-Los Angeles amb el qual la família tornava a casa després d'uns dies de vacances a França.

Pel que sembla, Maddox va sortir en defensa de la seva mare en una agra discussió entre la parella, per la qual cosa Brad va agredir el jove. Altres versions apunten que l'actor va reprendre durament el seu fill pel seu mal comportament.

Els cert és que després de l'incident, l'actor va ser investigat per l'FBI i els Serveis Socials de Los Angeles, sent finalment absolt per falta de proves.

No obstant, els nous documents aportats per Jolie podrien capgirar l'actual situació i provocar que es reobrís el cas, amb desconegudes i incertes, però de segur gens favorables, conseqüències per a Brad Pitt.