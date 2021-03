Mila Ximénez, ingressada en un hospital de Madrid

Després de tornar a desaparèixer de 'Sálvame' durant les últimes setmanes, avui s'ha conegut que Mila Ximénez ha sigut ingressada a l'hospital de La Luz de Madrid. Així ho informa la revista 'Semana', que inclou a la portada imatges de la col·laboradora de 'Sálvame' entrant al centre hospitalari.

La publicació afirma que Ximénez va haver d'ingressar dilluns passat per decisió de l'equip mèdic que porta el seu cas. La revista també explica que Mila ha estat acompanyada de la seva germana i el seu cunyat, que no se separen d'ella en la seva lluita contra el càncer.

La col·laboradora va anunciar l'estiu passat que va ser diagnosticada d'un càncer de pulmó el tractament del qual la va tenir apartada del programa de Telecinco durant aproximadament un mes. En la seva reaparició, Mila va explicar que no es podia pentinar per intentar mantenir el cabell malgrat la quimioteràpia i va assegurar que en poques setmanes prendria la decisió de si seguir amb el tractament o no.