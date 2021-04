Kate Winslet carrega contra l'homofòbia de Hollywood: «Els actors gais temen per la carrera si admeten la seva sexualitat»

Més enllà de 'Titanic', l'arxiguardonada Kate Winslet (Reading, 1975), ja que a les seves prestatgeries acumula un Oscar, quatre Globus d'Or, tres Bafta, tres premis del Sindicat d'Actors, un Emmy i un Grammy, és coneguda per ser una dona de caràcter, sense pèls a la llengua. Les injustícies l'enerven i no es talla a l'hora de denunciar-les públicament. El 2016, al recollir el Bafta a la millor actriu de repartiment pel seu paper a 'Steve Jobs', va carregar contra un professor que li va fer 'bullying' en els seus primers anys en la interpretació: «Quan era més jove, quan només tenia 14 anys, el meu professor d'actuació em va dir que potser hauria de ser feliç conformant-me amb papers per a grasses. ¡Mira'm ara!, ¡mira'm ara!», li va contestar. Més tard, va renegar de Woody Allen i Roman Polanski, amb qui havia treballat abans que sortissin a la llum les acusacions contra tots dos per haver comès abusos sexuals. I, ara, en una recent entrevista amb 'The Times', ha aprofitat per quedar-se a gust i denunciar l'homofòbia que avui, l'abril del 2021, segueix instal·lada a Hollywood. «Molts actors gais que treballen a Hollywood oculten la seva inclinació sexual davant el temor que això pugui arruïnar-los les carreres», admet Winslet.

La protagonista de 'Sentit i sensibilitat' (1995) i 'Revolutionary Road' (2008), coneix «almenys quatre actors» que no han sortit de l'armari perquè creuen que això acabaria amb la seva carrera. L'actriu assenyala el «judici, la discriminació i l'homofòbia» en la indústria del cine i assegura que les persones LGBT a Hollywood necessitaven un moviment a l'estil #MeToo, que va néixer fa uns anys als EUA al revelar-se l'abast dels abusos sexuals patits per moltes actrius. No obstant, assegura que amb aquestes paraules no té intenció d'«enfrontar-se a Hollywood».



«Aterrits»

«No podria dir-te la quantitat de joves intèrprets que conec, uns quants de molts famosos, d'altres, no tant, que estan terroritzats pel fet que la seva sexualitat sigui revelada i que això s'interposi al seu camí a l'hora de ser escollits per a papers heterosexuals», ha revelat l'actriu, de 45 anys. De fet, segons relata, els seus propis representants els recomanen no fer-ho públic.

Winslet s'ha referit a aquesta situació arran del seu paper de la paleontòloga britànica Mary Anning al film 'Ammonite', que especula sobre una relació d'aquesta amb la geòloga Charlotte Murchison, interpretada per Saoirse Ronan, a l'Anglaterra del 1840. Malgrat les pressions a favor de més diversitat en els premis cinematogràfics, en què predominen actors i directors blancs, aquest paper l'ha fet adonar-se que «es debat poc sobre la representació de persones homosexuals i bisexuals».

Precisament, durant la promoció del film de Francis Lee, i a causa del seu paper, li han fet multitud de preguntes sobre les escenes lèsbiques que protagonitza amb Ronan. Al seu parer, ha sigut més qüestionada per aquestes que quan ha tingut escenes de sexe amb homes. Winslet és de l'opinió que un actor pot fer qualsevol paper independentment de la seva condició sexual, una cosa que aplica especialment als homes. «Hollywood hauria de deixar de banda tota aquesta merda tan antiquada sobre si algú pot fer un paper heterosexual quan és gai. Hauria de ser pràcticament il·legal, i no saps com està d'estès», denuncia Winslet. «En algunes ocasions, els actors decideixen no sortir de l'armari per qüestions personals. A ningú li importa. Potser és per privacitat, però potser per vergonya», remata.