La nova vida de Macaulay Culkin, el pare primerenc torna al set de rodatge

Macaulay Culkin, una de les estrelles infantils més famoses de tots els temps, s'ha convertit en pare. El nadó de l'actor i la seva parella, la també actriu Brenda Song, es diu Dakota Song Culkin. El representant del protagonista la saga dels 90 de 'Sol a casa' ha confirmat que el naixement es va produir el 5 d'abril a Los Angeles.

Culkin, de 40 anys, i Song, de 33, han escollit aquest nom en honor a la germana de l'actor, que va morir als 29 anys al ser atropellada en una autopista de Los Angeles, Califòrnia, el 2008. «Estem molt contents», han expressat els nous pares a la revista nord-americana 'Esquire' al confirmar la bona nova.

La parella es va conèixer el 2017 en el set de rodatge de 'Changeland', a Tailàndia, i no s'han separat des d'aleshores. El 2019, Culkin va parlar del seu passat com a exestrella infantil i sobre les seves intencions de formar una família amb Brenda durant una aparició en el podcast 'The Joe Rogan Experience'. Ara, poc més d'un any després d'aquestes declaracions, els seus desitjos s'han fet realitat.

A més, va avançar que la seva intenció no era parar allà, sinó poder formar una gran família. «Probablement tinguem uns quants fills», va dir entre rialles. «Vull dir, estem practicant per a això», va comentar el protagonista de 'La meva noia'. «Ella és asiàtica, així que tindré nens asiàtics. Serà adorable, un munt de Sean Lennon corrent per la casa, això és el que estic buscant», va rematar l'actor, referint-se al fill del membre dels Beatles, John Lennon, i Yoko Ono.

Per la seva banda, Song, abans del seu festeig amb Culkin, va estar sortint i va arribar a comprometre's amb Trace Cyrus, el germà gran de Miley Cyrus. L'actor també va mantenir una llarga relació de gairebé una dècada amb l'actriu Mila Kunis, des del 2015 casada amb Ashton Kutcher, amb qui té dos fills.

Culkin es va posar a la pell de Kevin McAllister, el nen entremaliat que es queda sol a casa quan la seva família l'oblida quan marxen de viatge, el 1990. Llavors ell tenia 9 anys. Dos anys després, va arribar la seqüela, 'Sol a casa 2: Perdut a Nova York', en què tornava a la càrrega al costat de l'elenc original. Es va fer mundialment famós i amb tan sols 14 anys ja tenia una fortuna d'1 milió de dòlars.

Kit Culkin, es va convertir en mànager del noi, però l'únic que feia era exigir diners en lloc de cuidar-se del benestar del seu fill. «Tot el que ell va intentar aconseguir en la seva vida jo ho vaig aconseguir abans de tenir 10 anys», va explicar Macaulay durant una entrevista en el programa 'WTF', en què va confessar que el seu pare somiava a ser actor. «Jo li demanava un descans, volia anar-me'n de vacances per primera vegada en la meva vida, i ell no deixava de firmar contractes per a més pel·lícules. Ningú m'escoltava. El meu pare tenia un llit gegant i una televisió enorme i a mi em feia dormir amb el meu germà a la butaca», va explicar l'actor, que finalment es va emancipar dels seus pares, als quals va acusar de voler-se quedar amb la seva fortuna.



Fart de la fama

Encasellat en el mateix tipus de papers, i fart de tenir un paparazzi a cada cantonada apuntant-lo –«Era tan famós que no podies anar pel carrer amb ell. Provocava una estranya atracció. Els fans li cridaven, no sabien com actuar», va descriure la seva ex Kunis– va decidir deixar la seva carrera interpretativa. Després van arribar algunes addiccions, que la premsa groga va amplificar. Sent fidels a la veritat, el jove va ser detingut per possessió de drogues el 2004. No obstant, al protagonista de 'Sol a casa' li van penjar l'etiqueta d'«addicte». Fins i tot va arribar a fer-se viral el 2012 una notícia que deia que els metges només li donaven sis mesos de vida. En aquell temps estava interessat en la música i va formar el grup de rock Pizza Underground, en què junt amb uns amics versionaven la Velvet Underground però preparant les lletres amb la paraula 'pizza' i el nom de tota mena de plats italians. Tot per riure's de la fama del nen Macaulay Culkin que va ser.

Per això també el 'cameo' a 'Zoolander 2' (2016), interpretant-se a si mateix. O els seus petits papers en anuncis, com el de l'assistent de veu de Google, una revisió resumida i bromista de 'Sol a casa' vint-i-vuit anys després.

A poc a poc ha anat tornant a la interpretació. Es va armar de valor i va decidir presentar-se a un audició de l'última pel·lícula de Tarantino, l'oscaritzada 'Érase una vez en Hollywood', però el seu intent va sortir malament. «Va ser un desastre. Jo no m'hauria contractat. Soc terrible fent càstings, i aquesta era la meva primera vegada en gairebé vuit anys», va confessar l'intèrpret.



Tornada a la interpretació

Ara, als 40, la seva situació personal i laboral s'ha estabilitzat. Torna a estar en un gran moment. El pare primerenc actualment està filmant la desena temporada d''American Horror Story', amb Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters, Lily Rabe i Finn Wittrock. El creador de la sèrie, Ryan Murphy, ha anunciat el fitxatge de l'actor pujant una foto del rodatge amb Culkin del braç Grossman i amb aquesta frase en què expressava la seva admiració per ell: «Sempre m'ha encantat el treball de Macaulay Culkin. Em fascina tot el que ha fet».