Mor Charles Geschke, el pare del PDF i fundador d'Adobe

Charles Geschke, el pare del PDF i fundador de la companyia de 'software' Adobe, va morir divendres als 81 anys, segons ha anunciat l'empresa californiana en un comunicat aquesta matinada.

Geschke va treballar per a la divisió de recerca i desenvolupament de Xerox a Silicon Valley (Califòrnia) als anys 70, on va desenvolupar 'software' per traslladar paraules i imatges a documents impresos juntament amb John Warnock, que es convertiria en el seu soci a Adobe.

Geschke i Warnock, les idees i impuls dels quals van ser ignorades per Xerox, van passar a fundar Adobe, un gegant del 'software' que avui té capitalització borsària de 250.000 milions de dòlars.

La frustració per innovar

«La tecnologia és com els peixos, si no els cuines ràpid es fan malbé», va assegurar Geschke en recordar la seva frustració per innovar dins del llavors gegant de la impressió Xerox, on li deien que llançar un producte costava set anys.

Adobe va crear el format de documents digitals 'portable document format' o PDF el 1993 i malgrat els canvis tecnològics amb el pas del temps continua sent un estàndard de publicació de documents digitals.

La companyia que va cofundar Geschke va canviar el món de les publicacions, la impressió i la comunicació digital amb 'software' com Photoshop, Acrobat o Illustrator, que s'han convertit en eines essencials per a editors i creatius.