Maverick Viñales deixa Twitter: «No marxaré de MotoGP fins que guanyi»

Maverick Viñales no està per romanços, el pilot gironí ha tancat el seu perfil de Twitter (amb gairebé 375.000 seguidors) arran de les crítiques rebudes pel Gran Premi de Portugal, amb polèmica inclosa. I és que les xarxes bullien amb el debat sobre la seva sortida tan endarrerida (12è) per a un pilot que aspira al títol de MotoGP.



Tot va començar quan el sistema electrònic que determina els límits de pista deixava a Viñales sense una volta ràpida a la Q2. En cas de no ser així, hauria aconseguit la primera fila de la graella. Però el pilot va haver de sortir des de la quarta fila i va acabar onzè després que se li fes impossible remuntar.





El suport a les xarxes

Maverick es un pilotazo pero es que como persona es mejor aún! Por culpa de los malditos haters, se ha cerrado twitter y os habeis quedado sin un deportista top que llevaba el y no una empresa sus rrss! Esto solo pasa en España! Verguenza! https://t.co/XMT4TWsNok — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) April 20, 2021

en les dues voltes en les quals Viñales tenia un crono de pole o de primera fila i que un comissari havia pres la decisió d'eliminar-li les voltes a ulls clucs. El portal motorsport.com va fer-se ressò, confirmant que la decisió de cancel·lar la volta del pilot de Yamaha sí que va prendre's d'acord amb el sistema electrònic perquè va detectar que havia trepitjat la zona verda.Fins i tot, un comentarista va arriba a dir que Viñales havia amenaçat Dorna, promotor del Mundial, amb abandonar el campionat. El mateix pilot va desmentir-ho a través de Twitter: ". Què m'he de retirar? Jajajaja, d'aquí no me'n vaig fins que guanyi. I excuses cap, jo dic la veritat en tot moment".La bola va anar-se fent més gran, fins que Maverick va decidir tallar-ho d'arrel esborrant-se de Twitter -tenia 369.934 seguidors. "Si us sembla que soc una persona faltosa, perfecte! I si algú mereix la meva moto que l'agafi, no tinc cap problema, sé on arribaré i costi el que costi", va etzibar. "I si algú té ganes de criticar-me que m'elimini del seu compte de Twitter, si no ja eliminaré jo mateix el meu compte, que no tinc cap problema per fer-ho. Gràcies als que em donen suport, perquè realment ho agraeixo. Una abraçada", afegia. Dit i fet. Viñales va tancar el seu perfil.Després que el pilot deixés Twitter de banda, els seus seguidors s'han bolcat per donar-li suport. També el pilot català Aleix Espargaró que va piular: "Per culpa dels maleïts haters, s'ha tancat Twitter i us heu quedat sense un esportista top que portava ell i no una empresa les seves xxss. Això només passa a Espanya! Vergonya!".